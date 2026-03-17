Detenida una persona en Villamartín (Cádiz) por siete robos en establecimientos y viviendas de la localidad

El detenido en Villamartín por siete robos grabado en una cámara de vigilancia. - GUARDIA CIVIL

VILLAMARTÍN (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Guardia Civil han detenido al presunto autor de siete robos con fuerza cometidos en menos de un mes en establecimientos de restauración y vivienda no habitada en la localidad de Villamartín (Cádiz), realizados mediante rotura de puertas, ventanas y escalo para acceder al interior donde sustrajo numerosas herramientas, maquinaria de obra o 600 euros en efectivo de una cajas registradoras.

Según ha indicado en una nota la Guardia Civil, el presunto autor posee numerosos antecedentes por los mismos hechos y el aumento de presencia policial, junto con el trabajo de investigación de los agentes, hizo que se pudiera detener a esta personas, vecino de la localidad, y que había creado preocupación colectiva en la población y el conjunto de los empresarios.

Los hechos comenzaron a tener lugar entre los días 5 y 24 del pasado mes de febrero cuando los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Villamartín tuvieron conocimiento, tras una serie de denuncias interpuestas, de la ocurrencia de varios robos con fuerza que se estaban cometiendo en establecimientos de restauración, en casa no habitada y la tentativa en alguna máquina expendedora colocada en la vía pública.

La manera de proceder consistía en utilizar herramientas contundentes para fracturar cristales y rejas de ventanas o puertas y, mediante escalo para acceder al interior, sustraer la recaudación de las cajas, herramientas y diversos objetos como butanos, escaleras o maquinaria de obra.

Durante ese periodo de tiempo los agentes realizaron diversas gestiones e investigaciones acompañado del aumento de presencia policial en zonas consideradas vulnerables, además de recabar pruebas e indicios necesarios que dieron como resultado el esclarecimiento de siete delitos de robos con fuerza cometidos.