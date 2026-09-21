Detenidas dos personas por robar una cartera a una pareja de turistas en el centro de Cádiz

Archivo - Un agente de la Policía Local de Cádiz - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Cádiz ha detenido este pasado domingo a dos personas, ambas con numerosos antecedentes por hurtos, tras ser sorprendidas después de sustraer presuntamente una cartera a una pareja de turistas en la calle Columela, en el centro de la capital.

Los hechos se produjeron durante un dispositivo de vigilancia preventiva establecido por el Grupo Gadir de la Policía Local en la zona comercial del centro histórico, coincidiendo con la llegada de cruceristas y con el objetivo de prevenir hurtos y robos en las zonas de mayor afluencia de visitantes, ha indicado el Ayuntamiento de Cádiz en una nota.

Los dos detenidos habían actuado mediante el método del descuido, aprovechando un momento de distracción para sustraer de la mochila que portaba la pareja una cartera, que contenía documentación personal y dinero. Tras hacerse con ella, los presuntos autores se desplazaron unos metros y arrojaron la documentación y la cartera en el interior de un contenedor de basura, después de retirar previamente el dinero.

Los agentes procedieron a la detención de ambas personas, que quedaron a disposición judicial por estos hechos.

Desde la Policía Local se ha recordado a vecinos y visitantes la importancia de extremar las precauciones, especialmente en zonas comerciales y de gran concentración de personas, para prevenir este tipo de hurtos.

Al respecto, se ha indicado que se mantiene este tipo de dispositivos preventivos en las zonas de mayor afluencia de personas con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir la comisión de hurtos y otros delitos, especialmente durante los periodos de mayor llegada de visitantes a la ciudad.