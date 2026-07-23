Detenido en Cádiz por suplantar a otra persona en el examen teórico del carné de conducir

Archivo - Alumnos realizando el examen teórico de conducir por ordenador, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS/SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

CÁDIZ 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una persona en Cádiz por supuestos delitos de usurpación de estado civil y de falsedad documental en las pruebas teóricas para la obtención del permiso de conducir, al presentarse haciéndose pasar por otra.

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, los hechos ocurrieron en el aula de exámenes de la Jefatura Provincial de Tráfico de Cádiz durante las pruebas teóricas de obtención del permiso de conducir, donde el detenido e investigado se presentaba a dichas pruebas haciéndose pasar por otra persona que estaba convocada, utilizando para ello documentación falsa.

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico, de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cádiz, ha procedido a la detención de esta persona por los supuestos delitos de usurpación de estado civil y de falsedad documental recogidos en los artículos 401 y 392 del código penal respectivamente.

En este sentido, ha recordado que este delito puede ser castigado el primero con la pena de prisión de seis meses a tres años y el segundo con la pena de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.