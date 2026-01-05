Detenido un conductor ebrio por interrumpir la cabalgata de Reyes en Cádiz y causar daños materiales

Daños materiales causados en una de las aceras. - POLICÍA NACIONAL

CÁDIZ 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, a través de agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), ha detenido en la tarde de este lunes a un hombre como presunto autor de los delitos de atentado contra agente de la autoridad, resistencia activa grave, daños y alteración grave del orden público, tras interrumpir la cabalgata de Reyes en estado de embriaguez y causar daños materiales.

Según ha informado el Cuerpo en un comunicado, los hechos ocurrieron cuando el individuo, conduciendo bajo una "fuerte" intoxicación alcohólica, accedió de manera "temeraria" a una zona protegida y cerrada al tráfico por la que debía transcurrir la cabalgata, concretamente en la calle Juan Ramón Jiménez, en la intersección con la Avenida de Andalucía.

El vehículo se introdujo por la acera donde ya se encontraba numeroso público, arrollando varias vallas de protección y generando una situación de peligro de atropello, lo que provocó escenas de pánico entre los asistentes, que comenzaron a huir del lugar mientras alertaban a los agentes policiales que se dirigían al inicio del dispositivo de seguridad del evento.

Ante ello, los agentes de la UPR iniciaron una persecución, durante la cual el conductor abandonó el recorrido oficial de la cabalgata y se dirigió hacia la zona de Bahía Blanca, impactando lateralmente con varios vehículos estacionados. Finalmente, el vehículo fue interceptado y bloqueado en la calle Hibiscos, donde el conductor fue detenido tras ofrecer una fuerte resistencia a los agentes actuantes.

El detenido, de nacionalidad española, presenta numerosos antecedentes policiales y arrojó un resultado de 0,8 mg/l de alcohol en aire espirado. La Policía Local se ha hecho cargo del correspondiente atestado por los delitos contra la seguridad vial.

Durante su estancia en calabozos, el detenido ha colaborado con los agentes, manifestando no recordar lo ocurrido debido a su estado de embriaguez.