Detenido el conductor de un vehículo cuando transportaba diez kilos de cocaína ocultos en un doble fondo en Cádiz

Paquetes de cocaína intervenidos ocultos en un vehículo en un control en la provincia de Cádiz. - GUARDIA CIVIL

CÁDIZ 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido al conductor de un vehículo cuando transportaba diez kilos de cocaína oculto en un doble fondo, al intentar eludir un control del Grupo de Acción Rápida (GAR), desplegados en la provincia de Cádiz con motivo del Plan Carteia, que estaban identificando a los ocupantes de un turismo.

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, los hechos ocurrieron durante la tarde del viernes 9 de enero, cuando los guardias civiles del Grupo de Acción Rápida desplegados en la provincia realizaban un punto de verificación de personas y vehículos en prevención de actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

Así, mientras realizaban estas labores con los ocupantes de un turismo, observaron que el conductor y único ocupante de otro turismo, al percatarse de la presencia policial, intentó eludir el control policial mientras realizaba maniobras de ocultación de algún objeto en el interior del vehículo.

Por ello, los agentes interceptaron el vehículo y procedieron al registro minucioso del mismo, dando como resultado que detrás del asiento del copiloto se había realizado un habitáculo de ocultación donde se albergaban diez paquetes de cocaína de un kilo cada uno, perfectamente precintados y con una evidente gran pureza.

Por todo ello se procedió a la inmediata detención del conductor, de 41 años de edad, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, siendo trasladado a dependencias de la Guardia Civil de Cádiz para la confección de las diligencias en unión del turismo, su teléfono móvil y de los 465 euros en efectivo que portaba en el momento de su detención.