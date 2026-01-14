Detenida una persona en el desmantelamiento de una plantación de marihuana en Las Cabezas de San Juan (Sevilla)

Operación de la Guardia Civil en el desmantelamiento de una plantación de marihuana - GUARDIA CIVIL

LAS CABEZAS DE SAN JUAN (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil, en el marco de los servicios de prevención y erradicación de puntos de venta de sustancias estupefacientes, ha procediendo este miércoles al desmantelamiento de una plantación indoor de marihuana en la localidad de Las Cabezas de San Juan (Sevilla).

Durante la operación, el Instituto Armado ha detenido a una persona e intervenido un total de 317 plantas en un avanzado estado de floración superando los 150 centímetros de altura, y que posteriormente arrojó un peso total de 23 kilogramos, según ha informado en una nota.

En el transcurso de la realización de un lanzamiento judicial de una vivienda de la localidad de Las Cabezas, la Guardia Civil recabó previamente indicios que la vivienda objeto del procedimiento tenía igualmente un acceso a una vivienda colindante, sospechando los investigadores que pudieran estar siendo utilizadas para la comisión de hechos ilícitos. Con conocimiento de tales indicios y con la autorización de la Autoridad Judicial se realizó la entrada y registro en ambas viviendas.

Asimismo, fruto de estos registros, la Guardia Civil ha incautado igualmente 2 kilogramos de cogollos de marihuana dispuestas en bolsas para su posterior distribución, 200 gramos de hachís en roca, además de 73 gramos de esa sustancia dispuesta en pequeñas dosis individualizadas preparadas para la venta.

En paralelo, la Guardia Civil ha intervenido en el domicilio 2.900 euros en metálico, así como útiles y herramientas propias para la elaboración y cultivo de la plantación, procediendo a la retirada de la instalación eléctrica utilizada de manera fraudulenta en la vivienda para el cultivo, por un elevado riesgo existente de incendio por la sobrecarga en la red eléctrica.

La operación llevada a cabo por el Área de Investigación del Puesto Principal de Lebrija ha contado con la colaboración activa de la Policía Local de Las Cabezas de San Juan, finalizando con la detención de un varón vecino de la localidad de Las Cabezas siendo puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, además de un delito de defraudación eléctrica.