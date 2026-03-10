Detenido el conductor de un vehículo en Medina Sidonia (Cádiz) con más de 12 kilos en bellotas de hachís

Bellotas de hachís interceptadas en un vehículo en Medina Sidonia. - GUARDIA CIVIL

CÁDIZ 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a una persona cuando transportaba 12,8 kilos de bellotas de hachís ocultos en un sofisticado doble fondo de un turismo interceptado en la autovía A-381, en el término municipal de Medina Sidonia (Cádiz). El detenido, vecino de Ceuta, posee múltiples antecedentes por hechos similares y tras ser puesto a disposición judicial se ha decretado su ingreso en prisión.

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, los hechos se produjeron el día 5 sobre las 11,40 horas cuando los agentes realizaban un dispositivo operativo preventivo de seguridad ciudadana de personas y vehículos en la vía de comunicación de la A-381, en el término municipal de Medina Sidonia.

Durante el dispositivo, los guardias civiles dieron el alto a un vehículo para su control y, tras identificar al conductor, procedieron a una inspección minuciosa del interior del vehículo. Así, en el transcurso del registro se localizaron ciertas irregularidades, tanto en la disposición original del interior del vehículo como en el interior del maletero, que hicieron levantar las primeras sospechas de que pudiesen encontrarse ante un vehículo caleteado.

Posteriormente, el Servicio Cinológico reveló la presencia de estupefacientes de un posible doble fondo practicado en el interior del maletero que a simple vista pudiera pasar desapercibido, por lo que el vehículo fue sometido a una inspección pormenorizada por parte de guardias civiles pertenecientes a la Sección Fiscal de Cádiz, que descubrieron un sistema de cableado conectado a un interruptor oculto en el reposabrazos que activaba un doble fondo.

Finalmente, al abrir un habitáculo del maletero hallaron ocho bolsas precintadas con bellotas de hachís prensado, pesando un total de 12 kilos con 800 gramos, por lo que el conductor, un vecino de Ceuta con múltiples antecedentes por hechos similares, fue arrestado por un delito contra la salud pública.