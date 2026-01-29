Detenido por herir a un hombre al romperle un vaso en la cara en un local de ocio nocturno de Jerez (Cádiz) en diciembre

Archivo - Imagen de archivo de un agente de Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional de Cádiz han detenido en Jerez de la Frontera a un varón como presunto autor de un delito de lesiones, tras una agresión ocurrida a finales del pasado mes de diciembre de 2025 en un local de ocio nocturno de la ciudad, donde atacó a un hombre con un vaso de cristal, ocasionándole heridas en el rostro que necesitaron asistencia médica en el hospital.

La víctima presentó una herida inciso-contusa en la cara y una lesión en el canto del ojo, que tuvo que ser suturada por los servicios médicos de urgencia, ha indicado la Policía en una nota.

Los hechos se produjeron en diciembre del año pasado, cuando el ahora detenido agredió presuntamente a otro hombre con un vaso de cristal y abandonó el local después del suceso.

Tras tener conocimiento de lo sucedido, la Policía Nacional inició una investigación para el esclarecimiento de los hechos. Las gestiones fueron desarrolladas por la Unidad de Delincuencia Urbana (UDU), lográndose la identificación, localización y posterior detención del presunto autor de la agresión el pasado 27 de enero de 2026.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.