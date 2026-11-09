Detenido un hombre con una orden de ingreso en prisión durante un control policial en Los Barrios (Cádiz)

Control de vehículos y personas desarrollado por el Grupo Operativo de Apoyo y Prevención (GOAP) de la Policía Local de Los Barrios (Cádiz). - AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Los Barrios (Cádiz), a través de agentes adscritos al Grupo Operativo de Apoyo y Prevención (GOAP), ha procedido a la detención de un hombre sobre el que pesaba una requisitoria judicial en vigor de búsqueda, detención e ingreso en prisión, durante uno de los dispositivos preventivos de seguridad ciudadana establecidos en distintos puntos del municipio.

En una nota, el Ayuntamiento ha explicado que los hechos tuvieron lugar de madrugada, cuando los agentes se encontraban desarrollando un dispositivo estático de control de documentación e identificación de personas y vehículos en la calle Padre Dámaso. Esta es una zona en la que se ha intensificado la vigilancia policial debido a las quejas vecinales relacionadas con alteraciones del orden, molestias ciudadanas y estacionamientos indebidos.

En el transcurso del dispositivo, los agentes procedieron a identificar a un individuo, constatando, a través de la colaboración con la Guardia Civil, que sobre esta persona pesaba una requisitoria judicial en vigor de búsqueda, detención e ingreso en prisión, dictada por la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Algeciras.

Ante esta circunstancia, los agentes procedieron a su inmediata detención, informándole de los motivos y de los derechos que legalmente le asisten, e instruyendo las correspondientes diligencias policiales para dar cumplimiento al requerimiento de la autoridad judicial.

Desde la Jefatura de la Policía Local se ha destacado la eficacia de los dispositivos preventivos de seguridad ciudadana, que, además de contribuir a prevenir conductas delictivas y mejorar la convivencia vecinal, han permitido detectar y localizar, como en este caso, a personas reclamadas por la justicia.

Como se ha indicado, la Policía Local continuará intensificando la presencia policial y los dispositivos de control en aquellas zonas del municipio donde se registran mayores demandas vecinales, con el objetivo de prevenir alteraciones del orden, garantizar el cumplimiento de la legalidad y reforzar la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos.