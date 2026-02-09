Detenido un joven de 21 años por robar un vehículo de limpieza de Algeciras (Cádiz) a punta de navaja

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Algeciras - POLICÍA LOCAL ALGECIRAS - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Local de Algeciras (Cádiz) han detenido a un hombre de 21 años de edad como presunto autor de un delito de robo con violencia al sustraer a punta de navaja una furgoneta de la empresa pública de limpieza, Algesa.

Los hechos se produjeron cuando un trabajador de la empresa pública manifestó a los agentes que en las proximidades de la Plaza Mayor había sido interceptado por un varón, que sacó una navaja de uno de sus calcetines y esgrimiéndola le obligó a bajar de la furgoneta, a la que subió para emprender la huida del lugar, ha informado el Ayuntamiento en una nota.

Con los datos facilitados, los policías comenzaron a dar una batida por las inmediaciones de la zona, localizando el vehículo y a una persona que coincidía con las características descritas intentando arrancarla. Al ser conocedores de que este individuo portaba un arma blanca, los funcionarios intervinientes se acercaron tomando todas las precauciones y esgrimiendo sus armas reglamentarias de dotación.

El varón mantuvo en todo momento una actitud hostil hacia los policías e intentó sacar de nuevo la navaja, por lo que uno de los agentes realizó un disparo disuasorio hacia el suelo. Lejos de deponer su actitud, el sospechoso intentó huir en la furgoneta cuando uno de los agentes se encontraba en la trayectoria del vehículo, por lo que su compañero realizó un segundo disparo intimidatorio.

En ese momento fue cuando se le pudo sacar de la furgoneta, aunque el sujeto intentó frenar su detención lanzando a los policías patadas, puñetazos y mordiscos.

Al ser trasladado a dependencias policiales, continuó intentando agredir a los agentes, por lo que se procedió a su inmovilización por razones de seguridad. Además, en ningún momento facilitó información sobre su identidad.

Ya en sede policial, y a través de sus huellas dactilares, pudo ser identificado como S.B., de 21 años de edad, nacido en Marruecos y domiciliado en Torremolinos (Málaga), sobre el que pesan los presuntos delitos de robo con violencia, atentado contra agentes de la Autoridad y conducción de un vehículo a motor careciendo de cualquier tipo de permiso para ello, como se ha detallado.

El detenido, junto a las diligencias instruidas, fue trasladado hasta la Comisaría de la Policía Nacional, donde quedó custodiado hasta ser puesto a disposición de la autoridad judicial.