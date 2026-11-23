Herramientas recuperadas tras un robo en La Línea. - POLICÍA NACIONAL

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido en La Línea de la Concepción (Cádiz) a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en una nave industrial a la que había accedido realizando un butrón en una de sus paredes.

Según ha explicado en una nota, los hechos tuvieron lugar sobre las 4,10 horas del pasado 17 de noviembre cuando la sala 091 recibió una llamada alertando de la activación de una alarma por robo en una nave industrial situada en el camino de la Ermita.

Hasta el lugar se desplazó un indicativo de Seguridad Ciudadana que, a su llegada, observó a un hombre abandonando la zona en una motocicleta y que al percatarse de la presencia policial emprendió la huida a gran velocidad y realizó diversas maniobras evasivas, hasta que finalmente pudo ser interceptado por los policías.

Según ha indicado la Policía Nacional, en el momento de su identificación portaba una bolsa que contenía una fresadora, una tableta electrónica y otros efectos.

Posteriormente, los agentes realizaron una inspección en el establecimiento, determinando que el autor había accedido al interior mediante la realización de un agujero de grandes dimensiones en una de las paredes y a través de este acceso había ido extrayendo diferentes herramientas y objetos de la empresa.

Finalmente, consiguieron localizar el lugar donde el detenido ocultaba los efectos sustraídos que fueron recuperados y restituidos al propietario tras ser reconocidos por este.