Detenido el presunto autor de asestar varias puñaladas a otra persona en una finca agrícola en Torrecera en Jerez

Un agente de la Guardia Civil con el detenido por apuñalar a una persona en una finca en Jerez. - GUARDIA CIVIL

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Guardia Civil han detenido al presunto autor de asestar múltiples puñaladas a otra persona con la que residía como empleado de labores agrícolas en la misma finca en Torrecera, en Jerez de la Frontera (Cádiz). El acusado ha sido detenido tras un amplio dispositivo de búsqueda que lo localizó, tres días más tarde, oculto en los alrededores de una finca a 17 kilómetros del lugar donde ocurrieron los hechos. Tras pasar a disposición judicial, se ha decretado su ingreso en prisión.

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, los hechos ocurrieron el pasado 14 de noviembre alrededor de las 00,30 horas cuando la Central Operativa de Servicios fue alertada por el Centro de Salud de la localidad de la Barca de la Florida al encontrarse atendiendo a una persona gravemente herida víctima de una "brutal agresión" con arma blanca.

La patrulla territorial de Seguridad Ciudadana realizó las primeras indagaciones y tuvo conocimiento de que la víctima, tras la agresión, había huido a pie para salvar su vida, aunque pudo realizar una llamada telefónica a unos conocidos que lo localizaron en medio de la vía pública malherido, agonizando y pidiendo auxilio. Acto seguido fue trasladado al centro de salud a gran velocidad ya que sus heridas mostraban que el autor habría tratado de acabar con la vida de la víctima.

Tras recabar las primeras pesquisas, los agentes se dirigieron a la finca donde la víctima y el autor residían por motivos laborales como empleados de labores agrícola. Allí pudieron observar la existencia de gran cantidad de restos de sangre en una habitación, aunque el agresor había huido y no había rastro del arma utilizada.

La Guardia Civil organizó un dispositivo policial de búsqueda dirigido en el que realizaron numerosas investigaciones que, tres días más tarde, dio sus frutos gracias a la colaboración ciudadana. Así, el supuesto autor fue localizado oculto en los alrededores de una finca situada en Jerez, a 17 kilómetros del lugar donde ocurrieron los hechos, desaliñado, descalzo y con síntomas de hipotermia tras haberse pasado tres días en el monte huyendo a pie.

Finalmente, tras la detención, el 17 de noviembre, como supuesto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa fue puesto a disposición judicial, que ha decretado su ingreso en prisión.