Detenido el presunto autor de los últimos incendios registrados en la zona sur de Algeciras (Cádiz)

Humo generado por uno de los incendios registrados este jueves en la zona sur de Algeciras (Cádiz) - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE CÁDIZ

ALGECIRAS (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha sido detenido este viernes 18 de septiembre como presunto responsable de los incendios que durante los últimos días se han venido produciendo en distintos puntos de la zona sur de la ciudad de Algeciras (Cádiz).

En el momento de su detención, el sospechoso portaba varios mecheros y presentaba la ropa tiznada y con restos de maleza adheridos a la misma, circunstancias que lo sitúan como presunto autor de los hechos, como ha indicado el Ayuntamiento de Algeciras en un comunicado.

Los incidentes que se le atribuyen se registraron en zonas como el río Pícaro, el parque El Centenario, la Rosa de los Vientos y las inmediaciones del Hospital de Algeciras, además de un incendio de carácter forestal en la zona de Las Pantallas ya extinguido.

A estos sucesos se han sumado durante la noche dos nuevos incendios provocados en las naves de Metalsa, así como un pequeño incidente registrado a primera hora de la mañana en la calle Félix Rodríguez y un nuevo foco activado en la zona situada entre La Aldea y Las Pantallas, donde el Plan Infoca ha movilizado medios aéreos.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha señalado que será la investigación la que determine las responsabilidades que correspondan, respetando en todo momento la presunción de inocencia, y ha felicitado y agradecido querido la actuación de la Policía Local, al tiempo que ha destacado la coordinación existente entre los distintos equipos profesionales que están interviniendo en los sucesivos incendios registrados en el municipio.

Landaluce ha destacado "la magnífica coordinación y la profesionalidad" con la que están actuando los equipos de emergencia, subrayando la labor desarrollada por Bomberos, Policía Local, Policía Nacional, Infoca, Protección Civil y todos los profesionales y colectivos implicados en la protección y el bienestar de los ciudadanos.

"Quiero trasladar mi reconocimiento y mi agradecimiento a todos los que, especialmente en jornadas tan intensas como estas, están trabajando sin descanso por Algeciras", ha señalado el alcalde, quien ha asegurado que el Ayuntamiento continuará "muy atento" a cada uno de estos incidentes, poniendo "todos sus medios" a disposición de la seguridad de los algecireños.