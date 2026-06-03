Detenido el presunto cabecilla de una red de narcotráfico al ser localizado conduciendo de forma temeraria por Jerez

Vehículo radio patrulla dañado tras ser golpeado por un vehículo que perseguía - POLICÍA NACIONAL DE CÁDIZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional de Cádiz han detenido a un varón por conducir de forma temeraria por Jerez de la Frontera, llegando incluso a embestir a un coche patrulla en su huida. Sobre esta persona pesaban cinco órdenes de búsqueda, detención e ingreso en prisión por diversos delitos y es un presunto integrante y cabecilla de una organización criminal radicada en Estella del Marqués y dedicada al tráfico de drogas.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 29 de mayo en Jerez, cuando el hombre, que ya ha ingresado en prisión, fue localizado a primera hora de la tarde circulando a gran velocidad y realizando trompos y derrapes con un turismo de alta gama en la avenida que discurre por la Ciudad de los Niños, lo que aumentaba el riesgo al ser una zona de afluencia de familias y menores, ha indicado la Policía en una nota.

El conductor, en lugar de obedecer cuando los agentes le indicaron que parara el vehículo, emprendió "una fuga violenta", poniendo en grave riesgo a peatones y conductores, y circulando a toda velocidad por la Hijuela de la Marquesa y las barridas de El Pinar y La Pita, hasta incorporarse a la A-2003, la carretera de Cortes en dirección a Estella del Marques, donde llegó a superar los 200 kilómetros por hora.

Además, durante su tentativa de huida embistió hasta en cinco ocasiones y a gran velocidad al vehículo radio patrulla, tratando de sacar a los policías de la calzada y poniendo en riesgo evidente sus vidas e integridad física.

Ya en la pedanía jerezana de Estella continuó su carrera poniendo en riesgo a varios vecinos, hasta que fue interceptado por los agentes cuando forzó el impacto con el vehículo radio patrulla que lo seguía. Debido a esto uno de los agentes ha resultado lesionado con un esguince y se encuentra de baja y el vehículo sufre daños de importancia.

El individuo trató de resistirse a la detención policial, siendo reducido y trasladado a la dependencias de la Comisaría de Jerez como presunto autor de los delitos de resistencia y atentado contra agente de la autoridad, daños y delito agravado contra la seguridad vial, al poner en serio riesgo la vida e integridad física de numerosos vecinos de Jerez y de Estella.

Al proceder al registro del vehículo involucrado, con las lunas traseras totalmente tintadas, los agentes descubrieron que en los asientos traseros iba un menor de corta edad desprovisto de las medidas de sujeción obligatorias. El pequeño no presentaba ninguna lesión y resultó ser hijo del detenido, siendo entregado a familiares directos. Este hecho ha sido comunicado a la Fiscalía de Menores por si de lo ocurrido se derivaran consecuencias jurídicas en cuanto a guarda y tutela.

Tras comprobar la identidad del sujeto, se confirmó que pesaban contra él cuatro órdenes de detención e ingreso en prisión, las dos primeras por tenencia de armas y explosivos y atentado contra agentes de la autoridad, dictada por la sección octava de la Audiencia Provincial de Cádiz, y la tercera y cuarta dictadas por el Juzgado de lo Penal de Jerez por conducir bajo los efectos de las drogas, así como una quinta orden de detención y personación por un delito de amenazas.

El individuo ya ha ingresado en prisión comunicada y sin fianza por orden del Juzgado de Instancia en funciones de guardia, el vehículo fue intervenido como objeto del delito y trasladado al depósito judicial. Se trata de un sujeto que ha sido detenido en reiteradas ocasiones en los últimos años por las Fuerzas de Seguridad como presunto integrante y cabecilla de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, contra el que pesan penas de prisión reseñables por estos hechos.

La intervención ha sido realizada por agentes integrantes del Grupo de Atención al Ciudadano (radio patrullas) de la Comisaría de Policía Nacional de Jerez de la Frontera (Cádiz).