Detenido en El Puerto (Cádiz) por simular ser víctima de un robo violento y denunciar la sustracción de 5.400 euros

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional en la Comisaría Local de El Puerto de Santa María-Puerto Real (Cádiz) han detenido a un varón como presunto autor de un delito de simulación de delito y estafa, tras denunciar falsamente haber sido víctima de un robo violento y la sustracción de 5.400 euros.

Los hechos se remontan al pasado 10 de septiembre, cuando el ahora detenido, residente en Don Benito (Badajoz), acudió a dependencias policiales para manifestar que había sido asaltado por dos individuos armados mientras esperaba en su vehículo para efectuar la supuesta compra de varios perros, ha indicado la Policía en una nota.

Según su versión inicial, los agresores lo amenazaron, lo introdujeron en su coche y lo trasladaron hasta una zona boscosa, donde lo ataron de pies y manos antes de abandonarlo.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Seguridad Ciudadana, así como agentes de la Policía Judicial (grupo UDEV) y de la Policía Científica, iniciándose de inmediato una investigación. En su denuncia, el hombre afirmó haber sufrido el robo de 5.400 euros que llevaba consigo para la compra de los animales.

Las pesquisas, asumidas por el grupo UDEV de El Puerto de Santa María, se prolongaron durante casi un mes. Finalmente, las gestiones practicadas permitieron acreditar que el denunciante no se encontraba en el lugar ni en el momento en que aseguró haber sido víctima del delito.

Ante las pruebas reunidas, se procedió a su detención como presunto autor de un delito de denuncia falsa y estafa. Durante su declaración, y una vez confrontado con las evidencias recabadas por los investigadores, el detenido terminó reconociendo la falsedad de los hechos denunciados.

El caso ha sido puesto a disposición del Juzgado de Guardia de El Puerto de Santa María, que continuará con la tramitación de las diligencias judiciales.