Detenido por robar en dos viviendas de Jerez (Cádiz) mientras sus familias estaban dentro

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional de Cádiz han detenido en Jerez de la Frontera a un individuo de 23 años de edad como presunto responsable de dos delitos de robo con fuerza en casa habitada cometidos recientemente en la ciudad.

En ambos casos, el detenido había accedido presuntamente a los domicilios durante la noche, trepando por la fachada exterior de los edificios para posteriormente introducirse en las viviendas mientras los moradores se encontraban en el interior, siendo sorprendido por los propietarios en ambas ocasiones, con el consiguiente riesgo que este tipo de situaciones conlleva, ha indicado la Policía en una nota.

Uno de los robos se produjo en la noche del pasado martes 24 de febrero, cuando el presunto autor escaló por el lateral de un edificio de viviendas ubicado en el barrio de Princi-Jerez y accedió al interior de una vivienda situada en el primer piso a través de la ventana de una de las habitaciones. En este caso, la familia residente se encontraba todavía cenando en el salón del domicilio.

En un momento dado, uno de los residentes escuchó ruidos en la habitación y se sobresaltó al descubrir a un individuo que escapaba por el dintel de la ventana hacia la vía pública.

Inmediatamente, contactaron con el teléfono de emergencias 091, cuyos operadores comisionaron de urgencia a varios indicativos radiopatrulla hacia el lugar. Los agentes localizaron a la pareja afectada en la vía pública, quienes describieron al individuo y su vestimenta. Asimismo, informaron que uno de los dispositivos electrónicos sustraídos tenía activado un sistema de seguimiento en tiempo real.

Gracias a las indicaciones que iban proporcionando las víctimas, los policías localizaron en seis minutos al presunto autor, cuando este se desplazaba por la Ronda de los Alunados.

El individuo coincidía plenamente con la descripción facilitada por los testigos y portaba consigo los objetos sustraídos, por lo que se procedió a su inmediata detención y traslado a la Comisaría de la Policía Nacional en Jerez.

Se da la circunstancia de que los agentes de la Brigada de Policía Judicial investigaban unos hechos de características similares ocurridos el pasado 17 de febrero sobre las 02,00 horas de la madrugada en una vivienda situada en un bloque residencial de la barriada de Las Viñas.

Durante aquel suceso, el autor había accedido a la vivienda mientras los moradores dormían, siendo sorprendido en una de las habitaciones del domicilio. Al ser descubierto, logró huir de forma similar por una de las ventanas abiertas.

Fruto de las pesquisas realizadas, los investigadores habían logrado identificar horas antes al ahora detenido como presunto responsable de este primer robo, por lo que, tras su arresto, se le imputó igualmente este segundo delito.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, decretándose su ingreso en prisión preventiva por parte del titular del Juzgado de Guardia.

Además, se ha apuntado que la práctica totalidad de los objetos sustraídos han sido recuperados y devueltos a las dos familias afectadas en dependencias de la Comisaría de Policía Nacional de Jerez de la Frontera.