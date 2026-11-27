Archivo - Vehículo de la Policía Local de Algeciras - POLICÍA LOCAL ALGECIRAS - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Local de Algeciras (Cádiz) han detenido a un individuo que se dio a la fuga tras intentar robar junto a otras tres personas en una nave del polígono industrial Cortijo Real, y embestir a un vehículo radiopatrulla del Cuerpo con un coche robado, causando lesiones al agente que lo conducía.

Los hechos se produjeron en torno a las 23,30 horas de la noche del pasado jueves, cuando una dotación policial fue requerida por la Sala del 092 para que se personase en el polígono, donde el responsable de una de las naves había alertado de la presencia de dos personas en el interior, al parecer, con intención de robar, ha indicado el Ayuntamiento de Algeciras en una nota.

Al llegar la primera patrulla al lugar, sus integrantes vieron que en el aparcamiento de la nave en cuestión se encontraba un turismo con las luces apagadas. Su conductor, al percatarse de la presencia policial, arrancó y embistió a otro patrullero, causando importantes daños en el vehículo oficial y lesiones al funcionario que lo ocupaba, y emprendiendo la huida a toda velocidad.

La conducción se realizó de manera temeraria y despreciando la seguridad en la circulación, llegando a entrar en una vía pecuaria tras romper su vallado perimetral, hasta que el turismo quedó atrapado entre barro y matorrales.

Fue en ese momento cuando sus cuatro ocupantes emprendieron la fuga a la carrera, lo que obligó a los policías locales a realizar varios disparos intimidatorios al aire, que en ningún momento supusieron riesgo alguno para las personas al no haber viviendas cercanas. Los presuntos delincuentes hicieron caso omiso a las detonaciones, y siguieron a la carrera, pudiendo ser interceptado y reducido uno de ellos.

La Policía Local, junto a la Policía Nacional, realizó además una batida por la zona para intentar localizar a los sospechosos, con infructuoso resultado.

Tras registrar el vehículo, que portaba placas de matrícula que no le correspondían, se comprobó que figuraba como sustraído en la localidad de Priego de Córdoba.

En el interior se encontraron otro juego de matrículas, dos inhibidores de frecuencias, cuatro equipos de radiotransmisión, dos botellas de gas, un equipo de oxicorte, una radial, cuatro baterías, un taladro, otro taladro percutor, once mazas, tres teléfonos móviles, 300 euros en billetes y diversas herramientas.

Por todo ello se procedió a la detención de quien fue identificado como J.A.C.G., de 43 años de edad, nacido en Málaga y domiciliado en Mijas, quien junto a los efectos intervenidos fue trasladado a la Comisaría de la Policía Nacional para la realización de las pertinentes diligencias.