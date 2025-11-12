Detenido por robar la recaudación de una gasolinera en Algodonales (Cádiz) encapuchado y con un arma blanca

Imagen captada del momento en el que un hombre atraca la gasolinera de Algodonales. - GUARDIA CIVIL

ALGODONALES (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Guardia Civil han detenido a una persona como presunto autor de un robo con violencia e intimidación en una gasolinera situada a las afueras de la localidad de Algodonales (Cádiz), donde ocultando su rostro bajo un pasamontaña, amenazó al dependiente con un arma blanca, de grandes dimensiones, con el fin de intimidarle y sustraerle la recaudación.

Según informa la Guardia Civil en una nota, durante los hechos, ocurridos durante la noche del 8 de noviembre, el atracador se comportó con extrema violencia hacia la víctima y en varias ocasiones amagó para agredirle con el cuchillo hasta conseguir llevarse los 1.725 euros en efectivo de la caja registradora.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 20.45 horas en una gasolinera de la carretera A-384, situada a las afueras de la localidad de Algodonales, cuando un vehículo se adentró en la gasolinera de manera brusca y acelerada, apeándose del interior un varón corpulento que ocultaba su rostro con pasamontaña y sudadera con capucha.

Inmediatamente el atracador accedió al interior del establecimiento y se dirigió al mostrador donde se encontraba el dependiente mientras esgrimía un cuchillo de grandes dimensiones y le gritaba en tono amenazante para que le diera todo el dinero de la caja registradora. Finalmente, el atracador huyó del lugar en vehículo tras hacerse con un botín de 1.725 euros en efectivo de la caja registradora.

Finalmente, tras la actuación de los guardias civiles de patrullas territoriales, del Equipo de Investigación de Villamartín y gracias a la colaboración ciudadana, el día 10 localizaron y detuvieron al presunto atracador, un hombre de 34 años de edad y con antecedentes por robo con violencia, entre otros.