Un detenido en Sanlúcar (Cádiz) con una plantación de marihuana de 245 plantas

Platanción de marihuana intervenida. - POLICÍA NACIONAL

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 31 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo una nueva actuación contra el cultivo y distribución de marihuana en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), culminando con el desmantelamiento de una plantación indoor con 245 plantas en el interior de una vivienda y la detención de una persona como presunta responsable de los hechos.

Según ha indicado en una nota, la investigación, desarrollada por la Brigada de Policía Judicial, permitió localizar una compleja infraestructura destinada al cultivo intensivo de cannabis. Además, los agentes comprobaron que las plantas se encontraban en la fase final de crecimiento, próximas a su recolección para la obtención de los cogollos destinados, presuntamente, a su distribución.

Durante la inspección del inmueble se constató, además, que la instalación eléctrica utilizada para alimentar el cultivo estaba conectada de forma fraudulenta a la red pública de suministro. Este enganche ilegal provocaba frecuentes sobrecargas y cortes de electricidad que afectaban a los vecinos de la zona de Los Llanos, en Sanlúcar.

Una vez reunidos los indicios necesarios, los agentes llevaron a cabo la correspondiente intervención policial, desmantelando por completo la plantación y procediendo a la detención del responsable del cultivo. En el registro fueron incautadas un total de 245 plantas de marihuana, con un peso aproximado de 45 kilogramos en su estado final de crecimiento, listas para su inminente corte.