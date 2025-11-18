Detenidos dos hombres acusados de robar con un objeto punzante a un taxista de Cádiz

Archivo - Un agente de la Policía Nacional en imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz ha detenido en El Puerto de Santa María a dos varones como presuntos autores de un robo con violencia al amenazar con un objeto punzante a un taxista de Cádiz, que los había recogido para un servicio, para robarle durante la madrugada del pasado sábado 15 de noviembre.

Los hechos ocurrieron cuando el taxista recibió un aviso de su central para recoger a dos personas en una calle de Cádiz capital, ha indicado la Policía en una nota. Tras subir al vehículo, uno de los individuos se situó en el asiento delantero y el otro en la parte trasera.

Durante el trayecto hacia Valdelagrana, en El Puerto, el ocupante del asiento posterior se inclinó hacia adelante y presionó por la espalda al conductor con un objeto punzante que este no pudo identificar, obligándolo a continuar la marcha.

Al llegar a la avenida de las Américas, ya en la localidad portuense, los individuos simularon realizar una llamada telefónica. Acto seguido, uno de ellos abrió la guantera del taxi, apoderándose de la recaudación del día y de una riñonera que contenía documentación y efectos personales, y huyeron a la carrera hacia una barriada cercana.

Minutos después, el taxista fue localizado por una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) en estado de gran nerviosismo. Tras recoger su testimonio, los agentes iniciaron una búsqueda por la zona, localizando a dos individuos cuya descripción coincidía plenamente con la facilitada por la víctima.

Al darles el alto policial, uno de ellos emprendió nuevamente la huida, introduciéndose en un patio comunitario. En el transcurso de la persecución, un agente resultó lesionado después de que el sospechoso lo empujara violentamente contra una pared.

Finalmente, ambos varones fueron reducidos, detenidos y trasladados para su asistencia sanitaria. Las gestiones posteriores permitieron además relacionar a los detenidos con un segundo delito investigado por la Comisaría de Cádiz. Este hecho, ocurrido el pasado 12 de noviembre, consistió en la sustracción y uso ilícito de un vehículo que posteriormente colisionó. Los sospechosos quedaron implicados tras ser reconocidos por un testigo, incorporándose la ampliación de diligencias al procedimiento en curso.

Una vez puestos a disposición judicial, la autoridad competente decretó el ingreso en prisión de uno de los detenidos.