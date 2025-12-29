Detenidos en Sanlúcar (Cádiz) tres integrantes de un grupo itinerante especializados en robos mediante butrón

Archivo - Coche de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional, en el marco de la 'Operación Ronda', han detenido en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) a tres personas, de nacionalidad albano-kosovar, integrantes de un grupo criminal itinerante especializado en robos con fuerza en establecimientos industriales mediante el procedimiento del butrón. Los arrestados fueron sorprendidos cuando intentaban hacerse con la recaudación de las ventas de un conocido establecimiento de dulces.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del fin de semana del 13 al 14 de diciembre, cuando la central de alarmas del establecimiento alertó de una intrusión en las oficinas, detectando la presencia de varias personas que portaban linternas en el interior.

La actuación de los agentes de la Policía Nacional que se encontraban prestando servicio de radiopatrulla permitió localizar el lugar de los hechos y proceder a la detención de uno de los integrantes cuando intentaba huir, así como de otros dos que se encontraban ocultos en el techo del establecimiento tratando de escapar.

Tras las detenciones, los agentes comprobaron que los autores habían cortado rejas de seguridad y realizado varias aperturas en tejados y paredes para acceder a las distintas estancias del inmueble, habiendo registrado el interior del local sin llegar a sustraer ningún efecto al ser sorprendidos por la intervención policial.

La Policía Nacional ha señalado que los detenidos forman parte de un grupo criminal organizado de carácter itinerante especializado en robos de efectivo en grandes establecimientos mediante el uso del método del butrón, desplazándose por diferentes puntos del territorio nacional para cometer este tipo de delitos.