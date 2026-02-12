Detienen a un hombre tras agredir a un agente en un altercado nocturno en Los Barrios (Cádiz)

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Los Barrios (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - Archivo

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Policía Local de Los Barrios (Cádiz) han detenido a un individuo durante un servicio nocturno en el que agredió a un policía después de que estos intentasen tranquilizar a varios individuos en la calle y con una actitud alterada que estaba ocasionando molestias a los vecinos.

El arrestado, que mostró una actitud violenta durante la intervención, tenía en vigor una orden de búsqueda, detención y personación, según ha informado el Ayuntamiento de Los Barrios en una nota.

Los hechos se produjeron en las inmediaciones de las barriadas de El Palmarillo y El Lazareto, donde los agentes detectaron la presencia de varios individuos en actitud alterada y provocando una alteración del orden público. A pesar de las reiteradas indicaciones policiales para que cesaran en su comportamiento y se tranquilizaran, uno de los implicados reaccionó de manera violenta, arremetiendo contra los agentes actuantes y causando lesiones de carácter leve a uno de ellos.

Ante la resistencia y la agresividad mostrada, los agentes locales procedieron a su reducción y posterior detención, no sin antes tener que hacer frente a una fuerte oposición por parte del individuo.

Durante el proceso de identificación, a través de los sistemas telemáticos policiales, se comprobó que sobre el detenido constaba una requisitoria judicial de búsqueda, detención y personación emitida por el Juzgado de lo Penal número 5 de Algeciras.

Tras ser informado de los derechos que le asisten conforme a la legislación vigente, el arrestado fue trasladado para su reconocimiento médico, donde continuó manteniendo una actitud violenta y hostil hacia el personal sanitario.

Finalizadas las diligencias policiales correspondientes, fue puesto a disposición de la autoridad judicial.