Detienen tras una persecución en coche por el centro de Jerez (Cádiz) a un reclamado por la justicia en Almería

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Jerez de la Frontera (Cádiz) - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha detenido en la plaza de las Angustias a un individuo sobre el que pesaba una orden de detención presentada por un juzgado de Almería por la comisión de un delito de robo con fuerza después de una persecución en coche por distintas calles del centro de la ciudad.

Los hechos se iniciaron en la calle Arcos, cuando el filiado cometió una infracción e hizo caso omiso a los agentes de la Policía Local, emprendiendo la huida con su vehículo en dirección a la calle Évora, como ha detallado el Ayuntamiento de Jerez en una nota.

En la persecución, cometió delitos contra la seguridad vial e incluso atropelló a un peatón, que no sufrió, por fortuna, heridas de consideración, y causó daños en el mobiliario público urbano y en una vivienda.

Los agentes, tanto a pie como en sus vehículos, consiguieron darle alcance y detenerlo. El individuo fue trasladado a la Comisaría de la Policía Nacional para la realización de las oportunas diligencias.

La Policía Local ha aclarado que en ningún momento se trató de un caso de alunizaje y ha recordado que el centro de Jerez cuenta con distintas cámaras de video-vigilancia que están conectadas con la Jefatura para atender cualquier incidencia que pudiera producirse, como en el caso citado.

También dentro del capítulo de delitos contra la Seguridad Vial, la Policía Local ha instruido diligencias al conductor de un patinete eléctrico con más de 2.000W de potencia, imputando a su padre como cooperador necesario en la comisión del delito. Estos hechos se produjeron en una avenida junto al Complejo Chapín.

Además, se instruyeron diligencias en un accidente entre dos turismos en la salida hacia Sanlúcar, donde uno de los conductores se hallaba bajo los efectos del alcohol y se instruyeron diligencias por requerimiento de Policía Nacional en una calle del centro a un conductor que circulaba sin haber obtenido nunca el permiso para ello.