Detienen por tráfico de drogas a un ciudadano alemán en Los Caños (Cádiz) con causas pendientes en su país

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

BARBATE (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido en Los Caños de Meca, en el término municipal de Barbate, a un ciudadano alemán como presunto autor de los delitos de tráfico de drogas, resistencia y desobediencia, al que además le constaba una requisitoria en vigor de su país natal de búsqueda, detención y extradición.

En el momento de la detención, de la que se resistió, llevaba encima un envoltorio con más de 40 gramos de cocaína, otro con más de 26 gramos de hachís, así como casi 400 euros en billetes, dos navajas de grandes dimensiones, una defensa extensible y un spray de pimienta, ha informado la Guardia Civil en una nota.

La detención del hombre, identificado como P.L., se producía sobre las 20,30 horas del pasado 3 de septiembre en la pedanía de Caños de Meca, cuando los guardias civiles del Puesto de Barbate acudieron a la zona por el aviso de una acampada ilegal.

Al llegar a la zona y bajarse del vehículo, los agentes observaron a una persona que emprendía la huida a la carrera, arrojando una riñonera y una lata. Ante esto, se inició una persecución a pie en la que se recuperaron los objetos que el sospechoso había tirado. El hombre fue interceptado al poco tiempo, resistiéndose de forma violenta a su detención por parte de los guardias civiles.

El ciudadano alemán, ya arrestado y asegurado, fue trasladado a dependencias oficiales para su completa identificación y la confección de las oportunas diligencias. Una vez en dependencias de la Guardia Civil de Barbate se comprobó que sobre su persona recaía una orden de búsqueda detención y extradición por parte del país germano.