Disuelven una concentración de jóvenes en una playa de Cádiz por molestias de ruido a vecinos

Archivo - Un agente de la Policía Local de Cádiz - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Cádiz ha informado de que en la madrugada del sábado pasado llevó a cabo una actuación para disolver una concentración de jóvenes en la playa de Santa María que estaba generando molestias por ruidos y gritos a vecinos del entorno.

Hasta la zona se desplazaron efectivos policiales, que procedieron a desalojar el lugar, identificar a varias de las personas presentes y formular las correspondientes denuncias por infracciones relacionadas con este tipo de concentraciones en espacios públicos, ha informado el Ayuntamiento en una nota.

La actuación permitió despejar completamente la zona de Santa María, aunque sobre las 03,00 horas de esa madrugada, se recibieron nuevos avisos vecinales por la presencia de un grupo de jóvenes causando molestias en la plaza de los Balbo.

Los agentes comprobaron que varios de ellos habían sido identificados previamente durante la intervención en la playa, por lo que fueron requeridos para abandonar la zona.

Asimismo, la Policía Local intervino en torno a la 01,15 horas en un establecimiento público de la calle Brasil tras recibirse un aviso sobre una mujer que se encontraba alterada y que, presuntamente, había agredido a varias personas.

A la llegada de los agentes, la mujer, que presentaba síntomas de embriaguez, agredió a un agente del Cuerpo Nacional de Policía que se encontraba fuera de servicio, causándole lesiones de carácter leve. Finalmente, los agentes consiguieron tranquilizarla y la persona abandonó el lugar.

La Policía Local realizó el correspondiente parte de intervención y dejó constancia de los datos de las personas implicadas y de los testigos en las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía.