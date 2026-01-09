Dos detenidos en Jerez custodiando en una finca rural nueve vehículos robados destinados al narcotráfico

Archivo - Furgón de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Jerez de la Frontera (Cádiz) a dos personas que custodiaban en una finca rural nueve vehículos robados ocultos cuyos indicios apuntan a que iban a ser utilizados por organizaciones de narcotráfico para poder transportar la droga. Los vehículos habían sido robados recientemente en garajes y en la vía pública en Madrid, Jerez y Sevilla.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, los hechos se produjeron en la madrugada del día 6 dentro de una finca rústica muy cercana al núcleo urbano de la ciudad. En el interior había dos personas, ahora detenidas, que presuntamente ejercían labores de custodia de los vehículos robados antes de ser utilizados para cometer otros hechos delictivos.

El primero de ellos, un varón de 46 años de edad al que le figuran 16 antecedentes previos, fue sorprendido en el interior de la casa de campo construida en el terreno, mientras que el segundo, de 47 años y con nueve detenciones previas, fue localizado instantes después cuando trataba de huir de la vivienda.

Para ello, cubría su rostro con un pasamontañas, además de ir armado con un arma de fuego corta, municionada con 38 cartuchos de bala del 9 mm parabellum. No obstante, los agentes lograron desarmarlo y detenerlo en el momento en el que trataba de arrancar uno de los coches robados para utilizarlo como medio de fuga.

De los vehículos recuperados, seis de ellos son turismos todoterreno de alta gama, de los que cuatro, junto con una furgoneta, fueron sustraídos en la ciudad de Sevilla, otro en Madrid capital y el último, al igual que una motocicleta y un ciclomotor, en la ciudad de Jerez. No obstante, todos los legítimos propietarios afectados por los robos han sido localizados y una vez comprobada la titularidad se ha procedido a la entrega de sus vehículos en las instalaciones de la Comisaría de Jerez o a su traslado con grúa hasta su lugar de residencia.