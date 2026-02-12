Dos detenidos por manipular la ruleta de un salón de juegos de Algeciras y ganar más de 10.000 euros en tres horas

Imágenes de los detenidos acusados de manipular una ruleta en un salón de juegos de Algeciras (Cádiz) - POLICÍA NACIONAL

ALGECIRAS (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

Agentes del Grupo de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional de Algeciras (Cádiz), en el marco de la operación Esfera, han detenido a dos personas como presuntas autoras de un delito de estafa, después de que manipulasen la ruleta de un salón de juegos de la localidad y obtuvieran premios por valor superior a los 10.000 euros en unas tres horas.

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por el representante del establecimiento en dependencias policiales, en la que informaba de que varios usuarios podrían haber realizado algún tipo de manipulación en una de las ruletas del local para obtener ganancias ilícitas, ha indicado la Policía en una nota.

Tras la recopilación y análisis de los medios de prueba, los agentes lograron determinar la participación de dos individuos como presuntos responsables.

El modus operandi consistía en acceder al interior de la ruleta mediante utensilios específicos preparados para la ocasión y, durante al menos tres horas, manipular el mecanismo para que el número premiado coincidiera con las apuestas realizadas.

Como resultado de la labor investigadora, los agentes identificaron a los presuntos autores, dos varones de origen marroquí de 42 y 32 años, que habrían desarrollado esta actividad delictiva en distintos puntos del territorio nacional.

Uno de ellos fue detenido en Algeciras, mientras que el segundo fue detenido en la localidad madrileña de Parla por agentes de la Policía Nacional.