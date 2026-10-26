Dos detenidos por robar a punta de pistola una tienda de alimentación en Los Barrios (Cádiz)

Pistola de aire compromido que simulaba ser real, utilizada para asaltar una tienda de alimentación en Los Barrios (Cádiz) - GUARDIA CIVIL DE ALGECIRAS

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Los Barrios (Cádiz), pertenecientes a la Comandancia de Algeciras, han detenido a dos personas como presuntas autoras de un delito de robo con violencia e intimidación, al asaltar un establecimiento de alimentación a punta de pistola.

Durante el asalto, uno de los individuos, que portaba el arma de fuego, efectuó un disparo con el propósito de intimidar a la empleada, a la que amenazó para que entregara el dinero de la caja registradora y llegó a golpear en la cabeza con el arma ante su negativa, ha explicado la Guardia Civil en una nota.

Los hechos ocurrieron el pasado 28 de septiembre, cuando dos varones encapuchados accedieron a un comercio de alimentación de la barriada de Santa Rosa de Los Barrios con la intención de apoderarse de la recaudación y otros efectos de valor.

Mientras uno de los asaltantes amenazaba con la pistola a la empleada, el otro registraba el interior del establecimiento en busca de objetos de valor.

La actitud de la trabajadora, que se resistió a las exigencias de los autores, frustró finalmente sus planes, y ante las dificultades encontradas para consumar el robo, ambos individuos abandonaron el lugar sin lograr su objetivo.

Tras tener conocimiento de los hechos, la Guardia Civil inició una investigación para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables. Las gestiones llevadas a cabo permitieron determinar la identidad de los presuntos autores, que fueron localizados y detenidos posteriormente.

Además, se recuperó el arma presuntamente utilizada durante la comisión de los hechos, que resultó ser de aire comprimido, con la apariencia de un arma corta de fuego.

Los detenidos, junto con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.