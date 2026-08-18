Dos personas investigadas por la mutilación ilegal de tres gallos de pelea en Castellar (Cádiz)

Gallos de pelea rescatados por el Seprona tras detener a su propietario por maltrato animal. - GUARDIA CIVIL

CASTELLAR DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Algeciras (Cádiz), ha investigado a dos personas como presuntas autoras de un delito de maltrato animal, al estar acusadas de la mutilación ilegal de tres gallos de pelea en el término municipal de Castellar de la Frontera.

La actuación se inició durante un punto de verificación rutinario establecido por una patrulla del Puesto de la Guardia Civil de Castellar de la Frontera, donde se interceptó un vehículo que transportaba tres gallos en una jaula, ha detallado el Instituto Armado en una nota.

Ante los indicios existentes, solicitaron al Seprona para realizar un examen exhaustivo de las aves. Durante la inspección técnica, los especialistas comprobaron que los tres ejemplares presentaban mutilaciones visibles consistentes en el descrestado y desbarbado.

Al analizar la documentación aportada por el responsable de los animales, los agentes determinaron que el certificado veterinario presentado carecía de validez legal para amparar las lesiones, ya que no acreditaba el motivo de las intervenciones ni justificaba una causa terapéutica individualizada para cada animal, requisito indispensable según la legislación vigente.

Por estos hechos, se procedió a la investigación de dos personas, el poseedor de los animales y el facultativo que expidió el documento. Las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.

La Guardia Civil ha recordado su compromiso con el bienestar animal y continuará desarrollando labores de vigilancia, inspección y control para prevenir este tipo de prácticas y garantizar el cumplimiento de la normativa.