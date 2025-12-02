Se elevan a tres los detenidos por la muerte violenta de una mujer de 72 años en su casa de El Puerto (Cádiz)

La detenida tras la muerte de una mujer en Valdelagrana es conducida por dos agentes de la Policía. - POLICÍA NACIONAL

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas en relación con la desaparición y homicidio de una mujer de 72 años en Valdelagrana, en la localidad de El Puerto de Santa María (Cádiz), que fue hallada sin vida el pasado 23 de noviembre. Así, la cifra de detenidos se eleva a tres personas, dos hombres, que son tío y sobrino y han ingresado en prisión por estos hechos, y una mujer, pareja de uno de ellos, que ha quedado en libertad a la espera de juicio.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, los hechos se remontan a las 22,15 horas del 20 de noviembre, cuando varios vecinos alertaron a las autoridades de la desaparición de una mujer que residía en una zona residencial de Valdelagrana. Por ello, los indicativos de Seguridad Ciudadana se personaron en el lugar y observaron que la casa de la víctima se encontraba cerrada, aunque el dormitorio principal estaba revuelto. Tras la intervención de los bomberos en la madrugada del 21 de noviembre, se accedió al interior de la vivienda, sin encontrar a la moradora, aunque se halló a su perro encerrado.

Posteriormente, a primera hora del 21 de noviembre, el grupo UDEV de la Comisaría de Cádiz se hizo cargo de la investigación, detectando desde el inicio indicios de una desaparición no voluntaria. Así, tras varias diligencias, los agentes lograron identificar a un hombre que había realizado tareas de mantenimiento en la vivienda de la víctima. Además, este hombre, en compañía de otro que resultó ser su sobrino, extrajo dinero de la cuenta bancaria de la víctima mediante el uso de su tarjeta.

Así, el 23 de noviembre, a las 10,00 horas, se efectuó un registro en el domicilio de este varón, que fue detenido por receptación tras encontrarse en su habitación efectos personales de la víctima, como su teléfono móvil y llaves de la vivienda.

Por su parte, los investigadores, durante el registro, descubrieron que la propiedad de la víctima se encontraba dividida en dos parcelas, ambas de su titularidad, y al registrar la segunda vivienda, que estaba deshabitada, se encontró el cuerpo sin vida de la mujer, lo que activó el protocolo judicial correspondiente.

Según ha explicado la Policía, los primeros indicios apuntaron a una muerte violenta y se determinó que el principal sospechoso, aún prófugo, había huido con su pareja y sus dos hijos en un vehículo propiedad de la víctima, pasando por Badajoz antes de cruzar a Portugal. Por ello, la UDEV activó una Orden Europea de Detención (OEDE) y colaboró estrechamente con las autoridades portuguesas, rastreando a los fugitivos hasta las inmediaciones de Lisboa, donde continuaron gastando el dinero robado.

Finalmente, el 29 de noviembre los investigadores lograron localizar a la mujer fugada en la localidad de Badajoz, donde fue detenida y trasladada a las dependencias de la Policía Nacional. De forma paralela, se intensificaron los esfuerzos para localizar al varón prófugo, lo que culminó con su detención al siguiente día en El Puerto de Santa María, tras 12 días de intensas investigaciones. Los dos hombres han ingresado en prisión quedando la mujer en libertad a la espera del juicio.