Un empleado de Universo Santi cursará pastelería con la beca Paco Torreblanca, uno de los mejores de Europa

Uno de los empleados del Restaurante Universo Santi, promovido por la entidad sin ánimo de lucro Fundación Universo Accesible, se incorporará al próximo curso de pastelería que se ofrece, una vez al año y de manera gratuita por la Internacional School os Pastry Arts, a través de la beca Pacto Torreblanca. Cabe recordar que Paco Torreblanca es uno de los grandes pasteleros de España, que en 1990 se proclamó Mejor repostero de Europa y de momento sigue siendo el único español en conseguirlo.

Según han indicado desde Universo Santi, la familia Torreblanca se suma así al proyecto del restaurante jerezano, "el primer restaurante del mundo de alta cocina atendido al 100 por 100 por personas con discapacidad", que ha sido definido por la familia pastelera como "uno de los proyectos gastronómicos del momento".

Paco Torreblanca dio el salto a los medios de comunicación en el año 2004, cuando elaboró la tarta nupcial de los actuales Reyes de España. Formado en Francia, regresa a España para montar su primera pastelería, que pronto expandió por Alicante y Valencia, con el apoyo de sus hijos Paco y David Torreblanca.

Universo Santi, inaugurado oficialmente el 27 de octubre de 2017, cuenta con el objetivo de ser un espacio en el que se dan la mano la mejor cocina de producto y la integración de la discapacidad. Para ello, cuenta con una plantilla compuesta al cien por cien por personas con discapacidad, que realizan labores de atención al público y servicios dentro del restaurante, convirtiéndose en el único restaurante del mundo de alta cocina con la totalidad de la plantilla compuesta por personas con diversidad funcional.

