Empresarios de Cádiz valoran el adelanto electoral y reclaman estabilidad, presupuestos y recuperar el diálogo social

Archivo - José Andrés Santos en una imagen de archivo. - CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz (CEC) ha valorado positivamente la convocatoria de elecciones generales y ha señalado que confía en que el "nuevo escenario político permita recuperar cuanto antes la estabilidad institucional, la capacidad de alcanzar acuerdos y un marco de certidumbre que facilite la inversión, el crecimiento empresarial y la creación de empleo", reclamando así estabilidad, presupuestos y recuperación del diálogo social.

"Las empresas necesitamos estabilidad, seguridad jurídica y un marco previsible para invertir, crecer y generar empleo", ha afirmado en una nota el presidente de la CEC, José Andrés Santos, que ha subrayado especialmente la necesidad de que la próxima legislatura permita aprobar unos Presupuestos Generales del Estado, "que nunca se llegaron a aprobar en esta legislatura que se pone fin", lo cual considera una herramienta "esencial para la planificación económica, la inversión pública y el desarrollo de los proyectos pendientes".

En este sentido, ha añadido que "esta legislatura finaliza sin que se hayan podido aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado y para las empresas y para los territorios es fundamental recuperar una normalidad institucional que permita planificar, ejecutar inversiones y ofrecer certidumbre sobre las prioridades económicas del país".

Asimismo, ha considerado igualmente "imprescindible recuperar el diálogo social" a nivel nacional y reforzar la participación de las organizaciones empresariales y sindicales en aquellas decisiones que afectan directamente al mercado laboral, la productividad, la competitividad y el funcionamiento de las empresas. "Las reformas económicas y laborales necesitan diálogo, negociación y búsqueda de consensos y el diálogo social ha sido históricamente una herramienta fundamental para alcanzar acuerdos equilibrados", ha indicado el presidente de la Confederación.

Además, José Andrés Santos ha advertido de la necesidad de que el calendario electoral no suponga una nueva ralentización de actuaciones comprometidas o necesarias para la provincia de Cádiz. "Deseamos que el periodo electoral no paralice inversiones y proyectos que son fundamentales para nuestra provincia, especialmente en materia de infraestructuras, conexiones, energía y desarrollo industrial", ha señalado.

En este sentido, ha recordado que Cádiz afronta "importantes retos relacionados con sus comunicaciones ferroviarias y viarias, las conexiones y accesos a sus puertos, las necesidades específicas del Campo de Gibraltar, el desarrollo energético, la disponibilidad de suelo industrial y la ejecución de proyectos estratégicos capaces de generar actividad económica y empleo". Por ello, ha indicado que la CEC pedirá a las distintas formaciones políticas que concurran a las elecciones que incorporen las necesidades del tejido productivo gaditano a sus programas y compromisos.

Asimismo, ha señalado que la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz mantendrá durante el proceso electoral su "posición de independencia institucional" y trasladará a las distintas fuerzas políticas las principales demandas del tejido empresarial gaditano. "Queremos una nueva etapa en la que haya estabilidad, diálogo y capacidad para alcanzar acuerdos, las empresas necesitamos poder mirar al futuro con certidumbre y concentrarnos en lo que sabemos hacer: invertir, crear actividad y generar empleo", ha concluido.