Empresarios de Tarifa denuncian un "colapso" en las calles por el tráfico de la OPE y reclaman medidas para evitarlo

Archivo - Pantalla de información a pasajeros en la estación marítima del puerto de Tarifa (Cádiz) - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS

TARIFA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

La Federación de Asociaciones de Empresarios de Tarifa (FAET) ha vuelto a denunciar el "colapso" vivido este pasado fin de semana en la ciudad gaditana debido al tráfico procedente de la Operación Paso del Estrecho (OPE), que ha generado un "caos" en las calles y "un bloqueo absolutamente insostenible para la ciudad" debido a la presencia de numerosos vehículos que esperaban para acceder al puerto.

En una nota, la entidad empresarial ha hecho hincapié en que lo vivido "confirma punto por punto" las advertencias que "desde hace meses venimos trasladando a las administraciones responsables del operativo", reclamando por ello más medidas en el desarrollo del dispositivo para evitar situaciones como las que denuncian.

"Los acontecimientos registrados en Ceuta y la decisión de mantener cerrado el acceso al puerto mientras miles de vehículos permanecían circulando o esperando por las calles de Tarifa han provocado un bloqueo absolutamente insostenible para la ciudad", ha lamentado FAET.

Al respecto, ha expuesto que "una vez más" el municipio "ha soportado las consecuencias de una gestión que continúa priorizando el funcionamiento del recinto portuario, mientras el resto de la ciudad queda completamente desatendido".

La federación ha mostrado su incomprensión por que Tarifa no cuente con infraestructuras, espacios de espera ni medios necesarios para absorber un operativo de estas dimensiones, a pesar, ha reconocido, de anunciarse un refuerzo de barcos y el incremento de las salidas, ya que "cada año llegan más vehículos".

"Lo ocurrido este fin de semana, y durante el mes de julio, demuestra que el problema no se resuelve únicamente aumentando el número de barcos", ha señalado la entidad, asegurando que "mientras no se gestione adecuadamente la llegada de vehículos y no existan zonas de regulación fuera del casco urbano, el resultado seguirá siendo el mismo".

Así, ha apuntado a "calles colapsadas, accesos bloqueados, perjuicios para los vecinos, importantes pérdidas para el comercio y la hostelería, dificultades para los servicios de emergencia y una imagen absolutamente incompatible con la de un destino turístico de referencia internacional".

La federación ha dejado claro que esta situación era "perfectamente previsible" ya que tras la edición de 2025 de la OPE, mantuvieron "numerosas reuniones" con la Subdelegación del Gobierno y con la responsable de la OPE en la zona, trasladando propuestas concretas y consensuadas con el Ayuntamiento de Tarifa y la Policía Local para minimizar el impacto sobre la ciudad.

A pesar de ello, ha lamentado que sus propuestas "no han sido atendidas", produciéndose "los mismos problemas que ya fueron advertidos".

Desde FAET se ha querido reconocer "el importante esfuerzo" que realiza el Ayuntamiento de Tarifa, destinando recursos económicos, materiales y humanos para reforzar los servicios municipales y atender las necesidades extraordinarias derivadas de la OPE, "asumiendo prácticamente en solitario una carga que corresponde a un operativo de interés estatal", ha apostillado la entidad.

Ante todo esto, ha advertido que "la paciencia de Tarifa se está agotando" y que "el creciente malestar social está llevando a numerosos ciudadanos a plantear movilizaciones para exigir soluciones definitivas".

La Federación ha reconocido que comparte esa preocupación y ha considerado que ha llegado el momento de "elevar el nivel de las reivindicaciones".

Así, además de continuar trasladando sus protestas a las administraciones competentes, se estudiará en los próximos días la adopción de nuevas medidas de presión institucional y social para exigir que Tarifa "deje de soportar en solitario" las consecuencias de un operativo cuya planificación "sigue sin tener en cuenta la realidad del municipio".

"La Operación Paso del Estrecho es un dispositivo de interés nacional y debe gestionarse como tal. Tarifa no puede seguir siendo la parte olvidada del operativo mientras las administraciones valoran su éxito exclusivamente por el número de pasajeros embarcados", ha manifestado FAET, que ha añadido que el éxito de la OPE "debe medirse por su capacidad para convivir con la ciudad que la hace posible", una convivencia que "ha vuelto a fracasar".

Cabe apuntar que este fin de semana el puerto de Tarifa ha asumido el paso de 26.444 pasajeros y 5.489 coches en el marco de la OPE 2026. Además, el domingo por la tarde tuvo que activarse la Fase de Emergencia Nivel 1 por la alta frecuencia de vehículos en esta localidad.