Empresas de la Costa de Cádiz cierran un buen verano con miras en atraer un turismo con más poder adquisitivo

Una playa de Cádiz este verano. ARCHIVO. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
CÁDIZ 28 Ago. (EUROPA PRESS) -
A pocos días de que acaben las vacaciones de verano para miles de personas, en las empresas de la costa de Cádiz ya se hace un balance adelantado positivo de esta temporada con un mes de julio similar en ingresos al de 2025 y con un mes de agosto en la que han notado una mejora del poder adquisitivo del turista en la segunda quincena.
El presidente de la Asociación de Empresas de la Costa de Cádiz (Aecca), que aglutina a establecimientos como chiringuitos de playa, Antonio Guerrero, ha reconocido que, aunque hay una percepción de más afluencia de visitantes este verano, julio ha sido un mes "extraño" debido a ese menor poder adquisitivo.
"Aunque tenemos en la provincia una gran afluencia de público, sí hemos notado quizás un mes de julio algo extraño, con menos poder adquisitivo de los clientes y donde, aunque las cifras casi se han mantenido, están un poco por debajo de otros años", ha explicado, incidiendo en que este descenso del gasto por turista se ha suplido con ese aumento de clientes.
En ese sentido, ha considerado que no puede hablar de un verano malo, sino todo lo contrario, y que estos resultados provisionales les van a servir para "tomar nota" desde el sector y trabajar en "intentar conseguir un segmento de público con más capacidad de gasto". Esto, ha aclarado, "no quiere decir que no nos gusta el segmento de público que tenemos y que está viniendo a la provincia, sino que tenemos un techo promocional en cuanto a cantidad y tenemos que intentar mejorar la segmentación, buscando un poco más de calidad".
Antonio Guerrero ha puesto el foco en esto, asegurando que desde el sector "no podemos quejarnos" aunque sí "podemos mejorar bastante poniendo nosotros también mucho de nuestra parte", en referencia a buscar la forma de atraer a ese turismo con más poder adquisitivo que repercuta en la economía de los establecimientos de la costa.
Además, ha abogado por "pelear" por un turismo "de calidad y sostenible" con la zona que visita y los vecinos, y tratar de evitar ese turismo de masas y "de marcha" que genera malestar a la ciudadanía local.
Según ha argumentado, en Cádiz el turismo es "una fuente de ingresos importantes y muchas veces decimos que no nos podemos quejar de que hagan ruido, pero no, tenemos que ir a una compatibilidad, a una sostenibilidad y pelear por un por un turismo de calidad y lo más educado posible" en cuanto a su forma de estar en la provincia.
En la costa de Cádiz la temporada alta aún se mantiene hasta finales de septiembre debido a las temperaturas cálidas que se siguen registrando en la provincia, por lo que el sector espera seguir recibiendo a esos turistas que cogen vacaciones ahora.
Guerrero también ha recordado que en la costa se ha trabajado desde hace años para desestacionalizar el turismo y que sus establecimientos abran los 365 días al año y no solo en los meses de verano. Es por eso que ha animado a la gente a visitar Cádiz y sus playas también en invierno para comer en algunos de sus chiringuitos porque "se está muy bien" y es "un verdadero lujo".