Estabilizado el incendio en la zona de Las Pantallas en Algeciras (Cádiz)

Archivo - Actuación del Infoca, de la Junta de Andalucía, en el incendio en el Paraje Canillas, en Algeciras (Cádiz). (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

El Plan Infoca ha dado por estabilizado el incendio en la zona de Las Pantallas, en el término municipal de Algeciras (Cádiz), que se declaraba poco antes de las 15,30 horas de este jueves.

En un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press, el Plan Infoca ha informado que esta estabilización se ha conseguido a las 17,30 horas de la tarde, apenas dos horas después de su inicio, trabajando ahora para su control y extinción.

El incendio evoluciona favorablemente al no presentar frentes activos que hagan avanzar al fuego libremente, aunque sigue sin estar controlado por los efectivos.

En el mismo se han movilizado a 14 bomberos forestales, un técnico de operaciones y un vehículo autobomba. Por aire han actuado dos helicópteros semipesados, uno de ellos del Ministerio de Transición Ecológica, y dos aviones anfibios ligero.

Al respecto, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha destacado la coordinación existente entre los distintos efectivos que están participando en el dispositivo, con la intervención de Bomberos, Policía Local, Policía Portuaria, Policía Nacional, Policía adscrita a la Junta de Andalucía, Seprona de la Guardia Civil, agentes de Medio Ambiente e Infoca, que continúan realizando un seguimiento permanente de la situación.

También se ha referido a los incendios de carácter urbano registrados en Rosa de los Vientos, Parque del Centenario, río Pícaro y la zona del Hospital, "controlados y en fase de refresco" tras el trabajo desarrollado por los servicios de emergencia y seguridad.

Landaluce ha lanzado un mensaje a la calma y a la prudencia ante estos incendio urbanos y el registrado en Las Pantallas, al tiempo que ha agradecido el trabajo que están desarrollando todos los profesionales desplegados sobre el terreno para controlar los distintos focos y garantizar la seguridad de la ciudadanía.