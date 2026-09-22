Estudiantes de la Universidad de Cádiz llevan sus proyectos aeronáuticos a competiciones universitarias internacionales

Estudiantes de la Escuela Superior de Ingeniería con los aviones no tripulados creados. - UCA

CÁDIZ 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Estudiantes de la Universidad de Cádiz (UCA), pertenecientes a la Escuela Superior de Ingeniería (ESI), han diseñado, construido y probado durante 2026 diferentes sistemas aeronáuticos con los que han participado en competiciones universitarias nacionales e internacionales celebradas en España, Alemania y Polonia.

Según ha explicado la UCA en una nota, los estudiantes han trabajado en dos aviones no tripulados, un dron de altas prestaciones y un cohete-planeador, creaciones que les han permitido trasladar los conocimientos adquiridos durante su formación al desarrollo de aeronaves reales y enfrentarse a problemas relacionados con la aerodinámica, las estructuras, la electrónica, la programación, la fabricación o los sistemas de control.

La Universidad ha destacado que buena parte de esta actividad se desarrolla en torno a 'UCA&Air', la asociación de estudiantes de aeromodelismo de la UCA, creada en 2022 en el Campus de Puerto Real. Aunque la mayoría de sus integrantes cursa el grado en Ingeniería Aeroespacial, el equipo incorpora también alumnado de Ingeniería Informática e Ingeniería Electrónica Industrial, lo que permite abordar los proyectos desde diferentes áreas de conocimiento.

Bajo la coordinación de Roberto Bernal Almadana, este grupo de alumnado ha trabajado durante este curso en proyectos que les han obligado a recorrer buena parte del proceso de desarrollo de una aeronave, desde el diseño y la simulación hasta la fabricación, integración de sistemas y realización de ensayos. Cada prueba permite comprobar el comportamiento del diseño, detectar posibles problemas e introducir modificaciones antes de volver a llevarlo a condiciones reales de vuelo.

Uno de los principales retos afrontados directamente por 'UCA&Air' ha sido el 'XtraChallenge 2026', celebrado en Valencia, y centrado en el diseño, fabricación y pilotaje de aeronaves no tripuladas. Por primera vez, la asociación presentó dos equipos a una misma competición.

Así, UCA&Air1, integrado por miembros con mayor experiencia, desarrolló el avión Levante, mientras que UCA&Air2, formado principalmente por estudiantes de los primeros cursos, construyó Poniente, favoreciendo así que el conocimiento adquirido durante los últimos años se transfiera a las nuevas incorporaciones.

Los dos diseños consiguieron situarse entre los seis primeros de los once equipos participantes. Levante alcanzó la cuarta posición de la clasificación general y recibió el premio extraordinario al mejor piloto, mientras que Poniente terminó sexto y obtuvo el premio extraordinario al diseño y fabricación más innovador.

'GADIR FPV RACING' Y EQUIPO 'AD ASTRA GADES'

Por otro lado, varios estudiantes vinculados a UCA&Air, con Fabio Fernández al frente del proyecto, han impulsado de manera independiente 'Gadir FPV Racing', una iniciativa centrada en el desarrollo de un dron de altas prestaciones para participar en el 'Student AirRace Rapid Response Challenge', celebrado en Ismaning, cerca de Múnich.

La competición, según ha explicado la UCA, planteaba una situación de emergencia simulada en la que el dron debía transportar una carga médica a través de un circuito y entregarla con precisión. El equipo gaditano apostó por un diseño que priorizaba la velocidad y la fiabilidad y consiguió la primera posición frente a equipos universitarios de Alemania, Serbia, Bulgaria y España.

De igual forma, seis estudiantes de Ingeniería Aeroespacial de la UCA, coordinados por Fabio Fernández, formaron el equipo 'Ad Astra Gades' para participar en el 'Airbus Sloshing Rocket Workshop', organizado junto a Airbus y Euroavia. En este caso, el alumnado diseñó un cohete-planeador reutilizable propulsado mediante agua a presión con el que estudió un problema relevante en ingeniería aeroespacial, el denominado sloshing, que se produce cuando el movimiento de un líquido dentro de un depósito altera la distribución de masas y puede afectar a la estabilidad y el control de un avión, un cohete o un satélite.

La solución desarrollada por los estudiantes de la UCA fue concebida para despegar verticalmente con las alas recogidas y desplegarlas posteriormente para transformar el descenso en un planeo controlado. Su desarrollo requirió combinar dinámica de fluidos computacional, análisis estructural, diseño CAD, simulaciones de vuelo y propulsión, electrónica, fabricación y ensayos, además de justificar técnicamente las diferentes decisiones adoptadas durante el proyecto.

'Ad Astra Gades' fue seleccionado como mejor equipo español para participar en la final internacional, celebrada del 17 al 23 de agosto en la Universidad Tecnológica de Rzeszów, en Polonia. Esta experiencia permitió al alumnado de la Universidad de Cádiz contrastar durante una semana el trabajo desarrollado durante meses con otros equipos internacionales y acercarse a un entorno directamente relacionado con la industria aeroespacial.

Aunque 'Gadir FPV Racing' y 'Ad Astra Gades' se desarrollaron este año como iniciativas independientes impulsadas por estudiantes vinculados a 'UCA&Air', la experiencia y los conocimientos adquiridos tendrán continuidad. La asociación prevé incorporar en próximas ediciones tanto la línea de drones de competición como la de cohetería, ampliando así los proyectos en los que puede participar el alumnado de la Universidad de Cádiz y facilitando que el conocimiento adquirido por unos estudiantes pueda ser aprovechado por quienes se incorporen posteriormente.

Finalmente, la UCA ha señalado que para el nuevo curso, Fabio Fernández asumirá el cargo de Team Leader junto a una nueva junta directiva, con el objetivo de dar continuidad al crecimiento de la asociación y consolidar estas nuevas líneas de trabajo relacionadas con los drones de competición y la cohetería.