Evacuadas 14 zonas rurales de Jerez (Cádiz) por la crecida del río Guadalete por encima de los seis metros

Actualizado: jueves, 29 enero 2026 14:01
JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

Un total de 14 zonas rurales de la comarca de Jerez de la Frontera (Cádiz) van a ser evacuadas de manera inminente ante la crecida del río Guadalete, que baja en estos momentos por encima de los seis metros, es decir, en nivel de alerta roja, afectando a unas 600 personas.

Además, el Ayuntamiento ha activado el Plan Territorial de Emergencias Local (PTEL Jerez), en Fase de Emergencia y Situación Operativa 2, por lo que es la Junta de Andalucía la que asume el mando de la situación actual.

Durante la pasada noche ya se habían llevado a cabo el desalojo preventivo de más de una decena de viviendas en las zonas de Cañada del Carrillo, Cejos del Inglés y Las Pachecas, ampliándose ahora al resto de barriadas y pedanías de la zona rural de Jerez, con especial atención en La Ina, donde viven en torno a 300 personas.

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha habilitado el polideportivo de Chapín, para atender a las familias desplazadas de sus viviendas de la mano de Cruz Roja.

