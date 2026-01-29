Evacuadas 14 zonas rurales de Jerez (Cádiz) por la crecida del río Guadalete por encima de los seis metros

Una zona rural de Jerez inundada por la crecida del río Guadalete - GUARDIA CIVIL DE CÁDIZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

Un total de 14 zonas rurales de la comarca de Jerez de la Frontera (Cádiz) van a ser evacuadas de manera inminente ante la crecida del río Guadalete, que baja en estos momentos por encima de los seis metros, es decir, en nivel de alerta roja, afectando a unas 600 personas.

Además, el Ayuntamiento ha activado el Plan Territorial de Emergencias Local (PTEL Jerez), en Fase de Emergencia y Situación Operativa 2, por lo que es la Junta de Andalucía la que asume el mando de la situación actual.

Durante la pasada noche ya se habían llevado a cabo el desalojo preventivo de más de una decena de viviendas en las zonas de Cañada del Carrillo, Cejos del Inglés y Las Pachecas, ampliándose ahora al resto de barriadas y pedanías de la zona rural de Jerez, con especial atención en La Ina, donde viven en torno a 300 personas.

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha habilitado el polideportivo de Chapín, para atender a las familias desplazadas de sus viviendas de la mano de Cruz Roja.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN))