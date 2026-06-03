Evacuan en helicóptero a una conductora tras salirse de la A-2001 en El Puerto y chocar contra una base de cemento

Vehículo accidentado en la A-2001 en El Puerto de Santa María (Cádiz) - CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

La conductora de un vehículo ha sido evacuada en un helicóptero del 061 para ser trasladada a un centro hospitalario después de que sufriera un accidente de tráfico en la A-2001, en El Puerto de Santa María (Cádiz), al salirse de la vía y chocar contra la base de cemento de una señal vertical en la cuneta.

El Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC) ha informado de este accidente, que se ha producido sobre las 15,40 horas de este miércoles entre los kilómetros 5 y 6 de la A-2001.

Al llegar los bomberos del parque de El Puerto, la conductora ya estaba fuera del vehículo accidentada y ha sido evacuada en helicóptero. Los efectivos han realizado labores preventivas y han asegurado la zona del siniestro, además de desconectar la batería del coche para evitar incendios y refrescar la zona.

Hasta allí se han desplazado cinco bomberos con tres vehículos, en concreto, una autobomba urbana ligera (P-39), una autobomba urbana pesada (U-41) y un vehículo de rescate ligero (S-33).