El evento cultural 'Algeciras Fantástika' (Cádiz) contará con casi una treintena de citas

Publicado 04/11/2018 16:34:37 CET

ALGECIRAS (CÁDIZ), 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 28 citas de distinta índole dan forma este año a la programación de 'Algeciras Fantástika', evento cultural multidisciplinar especializado en materia de índole fantástica, suspense, terror y ciencia ficción, organizado por el Ayuntamiento de la localidad y por la Universidad de Cádiz (UCA).

Según ha informado en un comunicado la teniente de alcalde y delegada de Cultura, Pilar Pintor (PP), la entrada a todas las actividades es gratuita y el festival será inaugurado este martes a las 20,00 horas en el teatro Florida, contando con la actuación musical de Two to Tango, y las proyecciones del cortometraje 'Cariño', de Ángel Gómez Hernández, 'Jota', de Manuel Román Sierra, y del primer largometraje finalista, 'HOus3', de Manolo Munguía.

El miércoles, en el marco del festival, en el edificio Guillermo Pérez Villalta será inaugurado a las 12,00 horas la exposición de artes fantásticas 'El cómic fantástico de Jesús Merino', con la presencia del artista, y a las 19,00 horas habrá tributo literario a H.P. Lovecraft, mientras que en el Florida comenzará a las 20,30 horas la proyección de la primera selección de cortometrajes finalistas, y a las 22,00 horas la del segundo largometraje finalista, 'The child remains', de Michael Melski.

Para el jueves, está previsto realizar en el edificio Pérez Villalta a las 18,00 horas la entrega de premios del certamen literario infantil 'Pequeños místicos', y a las 19,00 horas, será presentado el libro 'Abecedario del horror', de varios autores. El programa para este día se completa con la proyección en el teatro, a las 20,30 horas, de la segunda selección de cortometrajes finalistas y, a las 22,00 horas, del tercer largometraje finalista, 'Polterheist', de David Gilbank.

El viernes, las actividades comenzarán en el Florida a las 10,00 horas, con la sesión retrospectiva 'El cine de H.P.Lovecraft' en la que se proyectará 'El palacio de los espíritus' y 'El monstruo del terror', para pasar a las 20,30 horas a la proyección de la tercera selección de cortos finalistas, pasando a las 22,00 horas con la proyección especial de 'Historias para no dormir: El último reloj', de Narciso Ibáñez Serrador.

La última jornada de 'Algeciras Fantástika' 2018 será la del sábado 10, que arrancará a las 10,00 horas con la sesión retrospectiva 'El cine de H.P.Lovecraft', con las proyecciones de 'The resurrected' y 'The whisperer in darkness', ambas en versión original con subtítulos en español.

Ese mismo día, a las 19,00 horas arrancará en el Florida la gala de clausura, con la actuación especial del estudio de danza Adagio; el homenaje al actor Manuel Galiano y al director Miguel Ángel Vivas, que recibirán los premios Místicos de Honor de este año; la entrega de Místicos a los ganadores de los distintos certámenes y la proyección del largometraje 'Extinction'.