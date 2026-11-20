Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

TARIFA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha muerto este viernes tras sufrir una caída de una escalera cuando trabajaba en la playa de Bolonia, en Tarifa (Cádiz), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

En una nota, ha indicado que el accidente se ha producido junto a un chiringuito de la playa a las 9 horas. En ese momento el centro de coordinación ha recibido una llamada de socorro por un varón caído desde un escalera de unos dos metros de altura.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061 y de la Guardia Civil. Finalmente, fuentes del Instituto Armado han confirmado la muerte de un varón, de unos 55 años según los testigos, como consecuencia del accidente y han activado el protocolo judicial.

Hasta el momento, no han trascendido las circunstancias en las que se ha producido el siniestro y el 112, por su parte, ha alertado de lo acontecido a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.