Imagen de la Feria 'Espacio Empleo Cádiz'. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcalde de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo, ha destacado "las excelentes cifras" tanto de participación como de oportunidades de empleo" alcanzadas durante la Feria 'Espacio Empleo Cádiz', celebrada los días 17 y 18 de noviembre en los Depósitos de Tabaco.

Según ha informado el Consistorio en una nota, se tratan de unas instalaciones que han transformado su actividad durante estas dos jornadas para acoger esta feria de empleo, ocupando con su actividad las naves 1 y 5, así como el espacio entre andenes.

Esta cita en torno al empleo, la empresa y el emprendimiento, cerró sus puertas el pasado miércoles con la asistencia de más de 2.000 personas y con la realización de más de 150 entrevistas de trabajo 'in situ'.

De estas, 40 personas participaron en los procesos de selección que han llevado a cabo ocho empresas en las mismas instalaciones, mientras que el resto se han realizado en los stands de las más de medio centenar de empresas participantes. A estas cifras se suma la recogida de más de 700 currículums durante las dos jornadas.

La edil de Empleo también ha puesto de relieve "la enorme participación de las personas asistentes a los diferentes talleres, mesas redondas y conferencias que abordaron aspectos relacionados con la formación y la orientación laboral" y que contaron con 705 asistentes.

Entre otros datos, se realizaron más de 130 fotografías profesionales para el currículum y se grabaron más de 80 vídeocurrículums. Con respecto a las contrataciones realizadas, Beatriz Gandullo ha destacado que de momento se han contabilizado una docena "aunque estamos convencidos que muchas de las entrevistas y procesos de selección realizados 'in situ' se van a convertir en contratos de trabajo".

En este sentido, ha explicado que "estas cifras demuestran que cuando todos vamos y trabajamos de la mano, los resultados se multiplican y creamos más oportunidades para los gaditanos y gaditanas".

Por último, la edil ha querido agradecer a todos los miembros de la Mesa Municipal por el Empleo su participación en la iniciativa, así como a las empresas y entidades sociales que han colaborado activamente durante estas dos jornadas, así como al personal del Instituto de Fomento, Empleo y Formación del Ayuntamiento de Cádiz, que ha liderado la organización de esta feria.

Además de 2.000 participantes, la feria ha contado con la presencia de 80 empresas y entidades, las cuales han ofertado para esta cita 344 puestos de trabajo reales, publicados en la web empleo.cadiz.es.