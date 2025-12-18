Fernández dice que hasta que no se identifique no se puede aventurar nada del cuerpo hallado en Chiclana (Cádiz)

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, presentando ante los medios de comunicación el informe ‘Cumpliendo de la acción del Gobierno de España en Andalucía’. - María José López - Europa Press

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha manifestado que "hasta que no se identifique no se puede aventurar absolutamente nada" del cadáver, de un hombre, aparecido en la tarde de este miércoles en la playa de la Barrosa, en Chiclana de la Frontera (Cádiz).

En declaraciones a los periodistas, Fernández ha señalado que se está a la espera de los resultados de la autopsia y de la identidad, "si existen los registros o alguna huella con coincidencia biológica y que, por lo tanto, pueda determinar la identidad de la persona, de aquellos que están registrados como desaparecidos".

Según informó el 112, minutos después de las 17,30 horas de este miércoles, el teléfono 112 ha recibido la llamada de un particular que divisaba a una persona inconsciente en la orilla de la playa, frente a una zona de hoteles y chiringuitos.

Desde la sala coordinadora se movilizó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Local y a la Guardia Civil. Finalmente, fuentes sanitarias confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de un varón.