El presidente de elBullifoundation, Ferran Adriá, atiende a los medios. - Nacho Frade - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

CaixaBank y el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) han reunido este martes a más de 800 personas en una jornada protagonizada por el cocinero Ferran Adrià en el Teatro Villamarta. El encuentro ha servido como espacio de reflexión y diálogo en torno al sector gastronómico y ha permitido analizar el papel de la gastronomía como motor económico, cultural y social para el territorio.

Según ha indicado la organización en una nota, la sesión ha contado con la participación de la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo; el presidente de Hostelería Jerez, Alfredo Carrasco; y el director comercial de CaixaBank en Cádiz y Huelva, Francisco Ramos, además de representantes institucionales, profesionales de la restauración, empresarios y agentes vinculados al sector gastronómico y vitivinícola de la provincia.

Durante su intervención, Ferran Adrià ha repasado diversas experiencias de su trayectoria profesional y ha mantenido un debate con los asistentes centrado en las diferencias entre la cocina tradicional y la cocina casera.

El director comercial de CaixaBank en Cádiz y Huelva ha señalado que "la gastronomía es mucho más que una actividad económica; es cultura, identidad, talento y capacidad de atracción". Asimismo, ha reivindicado que desde CaixaBank quieren acompañar al sector en "su evolución, impulsando iniciativas que fomenten la formación, la innovación y la profesionalización de los negocios para afrontar con éxito los desafíos del futuro".

Por su parte, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha agradecido su visita a la ciudad durante estos dos últimos días a Ferran Adrià, a quien ha definido como "uno de los grandes chefs no solo de España, sino de todo el mundo". Igualmente, ha agradecido a CaixaBank "su apuesta por Jerez y que haya creado equipo con el Ayuntamiento para hacer posible unas jornadas de formación de este nivel porque la Capitalidad Española de la Gastronomía no es solo degustar los mejores platos, sino formarnos también en el entorno de la gastronomía".

Asimismo, la regidora ha destacado "el gesto de Ferran Adrià con toda la ciudad, en especial con la hostelería y por todos los que se dejan la piel para que hayamos conseguido convertirnos en Capital Española de la Gastronomía".

La alcaldesa ha aplaudido las "maravillosas palabras" que Ferran Adrià ha dedicado durante su visita al Mercado de Abastos. "Son muchas las iniciativas que estamos desarrollando como la que va a permitir el emprendimiento del sector de la hostelería con el nuevo proyecto gastronómico que vamos a desarrollar", ha concluido.