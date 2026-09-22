El Festival Internacional de Guitarra Ángel G. Piñero presenta 13 conciertos en Cádiz, Jerez, El Puerto y Rota

Presentación del Festival Internacional de Guitarra Ángel G. Piñero en Cádiz. - CÁDIZ GUITAR FESTIVAL

CÁDIZ 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Guitarra de Cádiz Ángel G. Piñero ha presentado este martes en el Espacio Fernando Quiñones de La Caleta la programación de su primera edición, que se celebrará del 22 de octubre al 8 de noviembre con 13 conciertos gratuitos distribuidos por once espacios de Cádiz, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y Rota.

La presentación ha contado con la participación de Catherine Lacoste, presidenta de la Asociación de Guitarra Clásica Ángel G. Piñero y viuda del compositor; Vicente Coves, director artístico del festival y presidente de European Guitar Foundation; y Gustavo Cordero Bueso, presidente del Ateneo de Jerez, entidad rectora del festival.

En representación de las cuatro ciudades que acogerán esta primera edición han intervenido Maite González García-Negrotto, segunda teniente de alcalde y delegada de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz; Francisco Zurita Martín, delegado de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Cultural del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera; Enrique Iglesias, teniente de alcalde de Cultura, Patrimonio Histórico y Educación del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María; y Pablo Gómez Martín-Bejarano, delegado de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Rota.

Según ha explicado la organización en una nota, el festival nace en torno al legado del guitarrista, compositor, pedagogo e investigador gaditano Ángel G. Piñero y propone un recorrido por las distintas expresiones de la guitarra española. Bajo la dirección artística de Vicente Coves, la programación reúne a figuras de amplia trayectoria con jóvenes intérpretes nacionales e internacionales, varios de ellos vinculados al Concurso Internacional de Guitarra Clásica Ángel G. Piñero.

Coves ha situado el proyecto dentro de la línea desarrollada por European Guitar Foundation para vincular sus festivales con ciudades y figuras estrechamente relacionadas con la guitarra. En el caso de Cádiz, esa figura es Ángel G. Piñero. Asimismo, ha señalado que se trata de "un festival que nace con la vocación de rendir homenaje a Ángel G. Piñero y de convertir a Cádiz en capital internacional de la guitarra y que divulga la guitarra española, que no es ni flamenca ni clásica, es guitarra española".

La primera edición combina recitales solistas, flamenco y cante, música de cámara, voz y formaciones de varias guitarras y nace con vocación de continuidad y proyección internacional.

Por su parte, Catherine Lacoste ha recordado la vinculación personal y artística del compositor con Cádiz y el compromiso adquirido con la conservación y difusión de su obra. En 2013, Piñero le confió la preservación y difusión de su trabajo y desde entonces, Lacoste ha continuado esta labor al frente de la Asociación de Guitarra Clásica Ángel G. Piñero, creada por iniciativa del propio compositor para apoyar especialmente a jóvenes guitarristas en el comienzo de sus carreras.

Cinco de los trece conciertos de esta primera edición forman parte del Ciclo Ganadores del Concurso Internacional de Guitarra Clásica Ángel G. Piñero, que prolonga ese apoyo a las nuevas generaciones y favorece su encuentro con intérpretes de reconocida trayectoria.

Piñero (Cádiz, 1932-El Puerto de Santa María, 2022) desarrolló una extensa trayectoria como intérprete, compositor, pedagogo e investigador. Su catálogo incluye obras para guitarra sola, guitarra y cuarteto de cuerda y guitarra y orquesta, además de distintos métodos pedagógicos. Su investigación sobre las posibilidades técnicas y expresivas del instrumento le permitió tocar indistintamente como diestro o zurdo y obtener sonoridades diferentes mediante la pulsación con la yema o con la uña.

Cuatro ciudades y once espacios

La dimensión provincial del festival ha quedado reflejada en las intervenciones de los representantes de Rota, El Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera y Cádiz, que han presentado la programación correspondiente a sus respectivos municipios.

Así, Pablo Gómez, delegado de Cultura y Patrimonio Hístórico del Ayuntamiento de Rota ha señalado que la ciudad roteña acogerá el 6 de noviembre el concierto de Angélica Rodríguez & Quartett HANA en el Patio de armas del Castillo de Luna, dentro del Ciclo Ganadores del Concurso Internacional Ángel G. Piñero.

Por su parte, El Puerto de Santa María, según ha anunciado Enrique Iglesias, contará con tres citas en dos espacios: Ricardo Fernández del Moral, el 23 de octubre en la Peña Tomás El Nitri; Josué Fonseca, el 24 de octubre en Crisol-Monasterio de San Miguel; y Stanislav Steshenko & Cuarteto Chagall, el 8 de noviembre en este mismo espacio.

Francisco Zurita Martín, delegado de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Cultural del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, ha indicado que la ciudad jerezana acogerá también tres conciertos, como son Sohta Nakabayashi, el 25 de octubre en el Ateneo de Jerez; Jerónimo Maya, el 6 de noviembre en la Peña La Buena Gente; y Júlia Farrés-Llongueras & José Luis Ruiz del Puerto, el 7 de noviembre en el Palacio de Villavicencio del Alcázar de Jerez.

Cádiz, según ha indicado Maite González García-Negrotto, segunda teniente de alcalde y delegada de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, concentrará seis de los trece conciertos. Así, Luca Romanelli abrirá el festival el 22 de octubre en el Edificio La Constitución 1812-Aulario La Bomba; Jony Jiménez, con Antonio Reyes como artista invitado, actuará el día 23 en el Casino Gaditano; Quinteto 1909, el 24 en el Colegio Oficial de Médicos; Fernando Espí, el 25 en el Ateneo de Cádiz; Alejandro Hurtado & Quartett HANA, el 7 de noviembre en el Casino Gaditano; y María Esther Guzmán cerrará la primera edición el 8 de noviembre en el Espacio Fernando Quiñones de La Caleta.

El Festival Internacional de Guitarra de Cádiz Ángel G. Piñero ha sido creado y producido por European Guitar Foundation. La Asociación de Guitarra Clásica Ángel G. Piñero participa como entidad protectora, mientras que el Ateneo de Jerez y Zertior Sports & Entertainment son las entidades rectoras. El festival cuenta asimismo con la colaboración institucional de los ayuntamientos de Cádiz, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y Rota y de la Universidad de Cádiz, además del apoyo de distintas entidades culturales y profesionales de la provincia.