La Fiesta de los Patios de El Puerto (Cádiz) abre sus puertas el jueves con 24 patios visitables

Patio del Palacio de Araníbar en El Puerto de Santa María (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

La ciudad gaditana de El Puerto de Santa María se prepara para vivir desde este jueves, 14 de mayo, y hasta el próximo domingo una de sus celebraciones más esperadas del calendario cultural local, como es la XXVII Fiesta de los Patios, que contará con un total de 24 patios visitables.

Esta fiesta está organizada por la Asociación de Amigos de los Patios Portuenses, presidida por José Ignacio Delgado Poullet, con la colaboración del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, a través de la Concejalía de Fiestas y la de Turismo.

La inauguración tendrá lugar este jueves a las 21,35 horas en el entorno del Hospitalito, donde se procederá como es tradición al encendido del alumbrado que dará inicio a la fiesta de los patios, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

La "ciudad de los cien palacios" volverá a abrir al público algunos de sus rincones "más singulares y desconocidos", permitiendo a vecinos y visitantes descubrir gratuitamente un total de 24 patios históricos y casas señoriales del Barrio Alto y del casco histórico, engalanados para la ocasión con flores, aromas y detalles tradicionales que convierten esta fiesta en un escaparate del patrimonio, la cultura y la hospitalidad portuense.

El alcalde de El Puerto, Germán Beardo, ha animado a portuenses y visitantes a "disfrutar de una fiesta que representa como pocas la esencia, la hospitalidad y el alma de El Puerto", destacando que sus patios son "patrimonio vivo, espacios cargados de historia, tradición y convivencia que muestran la identidad más auténtica de nuestra ciudad".

Beardo ha subrayado además "el enorme esfuerzo y la implicación de centenares de vecinos, propietarios, asociaciones y entidades" que hacen posible esta fiesta, "consolidada ya como uno de los grandes reclamos turísticos y culturales de la primavera andaluza".

Además, ha agradecido "el trabajo y la dedicación" de la Asociación de Amigos de los Patios Portuenses por "mantener viva una tradición que engrandece a El Puerto y proyecta nuestra imagen como ciudad abierta, cultural y acogedora".

La edición de este año, dedicada al Teatro Portuense, contará con una intensa programación paralela que incluirá recitales poéticos, representaciones teatrales, actuaciones musicales, exposiciones, talleres y degustaciones gastronómicas.

Entre los patios participantes figuran enclaves destacados como el Palacio de Araníbar, el Palacio de Villarreal y Purullena, el Palacio de Valdivieso, la Fundación Rafael Alberti, la Casa Palacio de los Leones, el Hospitalito o el Palacio Fernán Caballero, junto a otros espacios históricos, particulares y hoteleros que permitirán descubrir "algunos de los tesoros mejor conservados de la ciudad, muchos de ellos visitables únicamente durante estos días", como se ha apuntado.

Además, destacan las representaciones teatrales organizadas por la Asociación Maestro Guerra en el Hospitalito, la obra Mujeres en un patio de vecinos en la Casa del Reloj o las actuaciones del Grupo Balbo en el Palacio Fernán Caballero.

La música también tendrá un papel protagonista con actuaciones de saxofonistas, pianistas, flamenco, coros rocieros y bailes de salón repartidos por distintos patios y espacios participantes.

La Fiesta de los Patios contará además con exposiciones temáticas, talleres Paint & Wine y degustaciones gastronómicas como sopa de tomate, licores, tapas tradicionales o sangría embotellada.

Varias entidades solidarias estarán igualmente presentes durante estos días, entre ellas la Asociación Española Contra el Cáncer, Cruz Roja, Aires Solidarios y Arbovitae.