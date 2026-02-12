Final del COAC 2026: orden de actuación y horarios en el Gran Teatro Falla de Cádiz

Archivo - El Gran Teatro Falla de Cádiz. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026 celebra este viernes, 13 de febrero, la Gran Final en la modalidad de adultos, tras la conclusión de la fase de semifinales. La última y decisiva sesión del certamen comenzará a las 20,00 horas y estará inaugurada por el coro 'El sindicato', de Julio Pardo, Antonio Rivas y Antonio Pedro Serrano 'El Canijo', encargado de abrir el telón del Gran Teatro Falla de Cádiz.

Tras finalizar la fase semifinal en la madrugada de este jueves, el jurado oficial dio a conocer su veredicto desde el propio escenario del Falla, anunciando las 15 agrupaciones que competirán en la final: cuatro coros, cuatro comparsas, cuatro chirigotas y tres cuartetos. Un fallo que, como cada año, no ha dejado indiferente a los aficionados a la fiesta, cada uno con su particular quiniela de favoritos.

Con la decisión del jurado ya tomada y una vez celebrado el sorteo, este es el orden de actuación establecido:

- Coro 'El Sindicato' de Julio Pardo, Antonio Rivas y Antonio Pedro Serrano 'el Canijo'.

- Chirigota 'Los que van a coger papas' de José Guerrero Roldán 'el Yuyu'.

- Comparsa 'Los invisibles' de Manuel Cornejo.

- Cuarteto 'Los latin king de la calle Paskin' de Manu Peinado.

- Coro 'Las mil maravillas' de los Estudiantes.

- Chirigota 'Una chirigota en teoría' de Miguel Ángel Llull.

- Comparsa 'El Patriota' de Jesús Gómez, Fran Ramos y Juan Manuel Moreno Gandul de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

- Cuarteto '¡Que no vengan!' de Miguel Ángel Moreno y Ángel Gago.

- Coro 'ADN' de Luis Rivero y Juan Manuel Moreno Gandul.

- Chirigota 'Ssshhhhh!!' de Antonio Álvarez 'el Bizcocho' de San José de la Rinconada (Sevilla).

- Comparsa 'Los Humanos' de Antonio Martínez Ares.

- Cuarteto 'Crónica de una muerte más que anunciada' de Antonio Beiro.

- Coro 'La Esencia' de David Fernández y José Manuel Pedrosa.

- Chirigota 'Los Amish del mono, fuimos a por piononos (La decepción)' de Alejandro Pérez 'el Peluca'.

- Comparsa 'DSAS3' de Jesús Bienvenido.