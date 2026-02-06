Semifinales del COAC 2026: orden de actuación y horarios en el Gran Teatro Falla de Cádiz

Archivo - Final del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) en el Gran Teatro Falla. Imagen de archivo. - Eduardo Ruiz - Europa Press - Archivo

CÁDIZ, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026 continúa en la modalidad de adultos tras la conclusión de la fase de Cuartos de Final, dando paso a la tercera y penúltima fase del certamen, las Semifinales, que se celebrarán desde este domingo, 8 de febrero, hasta el próximo miércoles, 11 de febrero.

Esta fase constará de un total de cuatro funciones, que darán comienzo a las 20,00 horas y se desarrollarán en directo desde el Gran Teatro Falla de Cádiz. Una vez finalizadas las Semifinales, el Jurado Oficial realizará el último corte del concurso, del que saldrán las agrupaciones que accederán a la Gran Final, prevista para el próximo viernes 13 de febrero.

En esta fase participarán un total de 30 agrupaciones adultas, distribuidas en siete coros, diez comparsas, diez chirigotas y tres cuartetos, todas ellas tras superar la deliberación del Jurado Oficial en la fase de Cuartos de Final. A continuación, se detalla el orden de actuación establecido:

Función 1 (Domingo 8 de enero)

- Coro 'El Sindicato' de Julio Pardo, Antonio Rivas y Antonio Pedro Serrano 'el Canijo'.

- Chirigota 'Los hombres de Paco' de Francisco Javier García Rodríguez, Sergio Guillén Bancalero y Alejandro Sánchez Helmo, 'los Pibes'.

- Cuarteto 'Crónica de una muerte más que anunciada' de Antonio Beiro.

- Comparsa 'El Manicomio' de Jonathan Pérez Ginel.

- Coro 'La ciudad perfecta' del chiclanero Jesús Rivera.

- Chirigota 'Los Robins' de Rober Gómez y Pepe Juan Pastrana.

- Comparsa 'La Camorra' de Marta Ortiz.

- Chirigota 'Una chirigota en teoría' de Miguel Ángel Llull.

Función 2 (Lunes 9 de febrero)

- Coro 'ADN' de Luis Rivero y Juan Manuel Moreno Gandul.

- Comparsa 'El Patriota' de Jesús Gómez, Fran Ramos y Juan Manuel Moreno Gandul de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

- Cuarteto 'Los latin king de la calle Paskin' de Manu Peinado.

- Chirigota 'Los antiguos' de Carlos Pérez e Iván Romero.

- Coro 'El reino de los cielos' de Francisco Javier Sevilla, Victoriano Cano y Luis Alfonso Betanzos de San Fernando.

- Comparsa 'Los Humanos' de Antonio Martínez Ares.

- Chirigota 'Los Compay' de los Molina.

- Comparsa 'Los Locos' de Antonio Pérez 'el Piru' y Sergio Guillén 'el Tomate'.

Función 3 (Martes 10 de febrero)

- Coro 'La carnicería' de Miguel Ángel García Argüez 'el Chapa'.

- Chirigota 'Piensa mal y acertarás: Los desconfiaos' de los Villegas.

- Comparsa 'OBDC me quedo contigo' de Germán García Rendón.

- Coro 'Las mil maravillas' de los Estudiantes.

- Chirigota 'Los Amish del mono, fuimos a por piononos (La decepción)' de Alejandro Pérez 'el Peluca'.

- Comparsa 'El jovencito Frankenstein' de Nono Galán y Miguel Novo.

- Chirigota 'Los que van a coger papas' de José Guerrero Roldán 'el Yuyu'.

Función 4 (Miercoles 11 de febrero)

- Coro 'La Esencia' de David Fernández y José Manuel Pedrosa.

- Comparsa 'Los pájaros carpinteros' de Nene Cheza.

- Cuarteto '¡Que no vengan!' de Miguel Ángel Moreno y Ángel Gago.

- Chirigota 'Los que la tienen de mármol' de Jesús Manuel Selma 'el Melli' y José Antonio García Molina.

- Comparsa 'DSAS3' de Jesús Bienvenido.

- Chirigota 'Ssshhhhh!!' de Antonio Álvarez 'el Bizcocho' de San José de la Rinconada (Sevilla).

- Comparsa 'Los invisibles' de Manuel Cornejo.