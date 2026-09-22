Finalizan las obras de la primera fase del hub tecnológico en la Casa de la Cultura de El Puerto (Cádiz)

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, este martes supervisando la finalización de las obras correspondientes a la primera fase del nuevo hub tecnológico de la Casa de la Cultura. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, ha supervisado este martes la finalización de las obras correspondientes a la primera fase del nuevo hub tecnológico de la Casa de la Cultura, una actuación financiada con 250.000 euros de la Diputación de Cádiz que ha permitido recuperar por completo la primera planta del edificio, que se encontraba en un importante estado de deterioro.

Beardo ha visitado sobre el terreno los espacios renovados, que quedan ahora preparados para acoger nuevos usos vinculados a la cultura, la creación, la innovación y las nuevas tecnologías, como ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

En esta visita, el alcalde ha expuesto que se han recuperado unos espacios que "estaban absolutamente destruidos y abandonados" y que ahora "vuelven a estar a disposición de los portuenses gracias a esta inversión".

En este sentido, ha explicado que la intervención ha permitido habilitar un nuevo auditorio, salas de ensayo, un pequeño office y una zona de administración, además de completar la recuperación de los espacios de esta planta. El proyecto contempla la instalación de equipamientos tecnológicos y medios audiovisuales, junto a zonas destinadas al estudio, el trabajo colaborativo y el desarrollo de proyectos relacionados con la industria cultural y creativa.

El nuevo hub tecnológico contará con despachos y espacios de coworking, salas multifuncionales y de networking y tecnología digital avanzada, configurándose como un punto de encuentro para empresas, profesionales, emprendedores y agentes vinculados a las nuevas industrias.

Germán Beardo ha destacado que esta actuación forma parte de la apuesta del Ayuntamiento por "impulsar" la transformación digital y favorecer "nuevas oportunidades" de formación, creación, empleo y desarrollo empresarial en El Puerto, adaptando los equipamientos municipales a las nuevas necesidades de los sectores culturales y creativos.

El alcalde ha hecho hincapié en que esta intervención concluye la primera fase de un proyecto más amplio para recuperar la totalidad del edificio.

"Es una primera fase porque habrá una segunda que permitirá actuar sobre la planta superior y también sobre el jardín perimetral, con el objetivo de recuperar la disponibilidad de todo el edificio", ha indicado.

De esta forma, el Ayuntamiento continúa avanzando en la recuperación y modernización de la Casa de la Cultura, ampliando las posibilidades de uso de este equipamiento y generando nuevos espacios para el desarrollo de iniciativas culturales, tecnológicas y empresariales.

"Estamos recuperando un edificio para darle una nueva vida y ponerlo al servicio de la cultura, del talento, de la innovación y de las oportunidades, con espacios preparados para que profesionales, empresas y emprendedores puedan desarrollar sus proyectos en El Puerto", ha argumentado el alcalde.