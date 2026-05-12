FTEJerez gradúa a 42 nuevos controladores y consolida a Jerez (Cádiz) como referente nacional del sector

Foto de familia de los alumnos de control aéreo seleccionados por Enaire que han finalizado su formación en FTEJerez - FTEJEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

La escuela aeronáutica FTEJerez ha celebrado la ceremonia de graduación de 42 alumnos de control aéreo seleccionados por Enaire, la empresa pública responsable de gestionar la navegación aérea en España, situando a la ciudad de Jerez de la Frontera (Cádiz) como referente nacional en este sector.

Los alumnos, procedentes de los centros de formación de Jerez, Madrid y Barcelona, forman parte de las promociones que superaron el año pasado la convocatoria nacional de acceso a controlador aéreo, uno de los procesos selectivos más exigentes y competitivos del sector aeronáutico español, como ha informado FTEJerez en una nota.

El acto, celebrado el pasado 8 de marzo, contó con la presencia de Arancha Hernández Rodríguez, directora de Personas de Enaire, que asistió como invitada de honor a una ceremonia que reunió a alumnos, familiares, instructores y representantes de la industria aeronáutica.

Uno de los datos más destacados por la escuela es que más de la mitad de los candidatos seleccionados por Enaire en la última convocatoria, celebrada el año pasado, eligieron realizar su formación con FTEJerez, consolidando a la compañía andaluza como la principal organización de formación de controladores aéreos del país.

Este crecimiento se ha visto reflejado durante el último año en una expansión de la división de control aéreo de la compañía. Además de reforzar su estructura directiva y docente, FTEJerez ha ampliado su actividad con nuevos centros de formación en Madrid y Barcelona, que se suman a la oferta que la escuela ya venía desarrollando desde Jerez.

La compañía ha realizado además inversiones en simuladores y tecnología de entrenamiento, en un momento "especialmente relevante" para el sector aéreo europeo, marcado por el incremento del tráfico aéreo y la creciente necesidad de incorporar nuevos controladores aéreos durante los próximos años, según ha apuntado.

El CEO de FTEJerez, Óscar Sordo, comentó durante el acto que "el futuro del sector pasa por atraer y formar a una nueva generación de profesionales altamente cualificados, y estamos orgullosos de que tantos candidatos hayan elegido desarrollar esa formación con nosotros".

Por su parte, Arancha Hernández Rodríguez, directora de Personas de Enaire, destacó en este acto que "cada año son más" los que eligen FTEJerez para formarse en el ámbito del control de tránsito aéreo. Además, agradeció la labor del equipo docente de la compañía, "que no sólo transmite conocimientos técnicos, sino una manera de entender la profesión basada en la excelencia, la disciplina y el respeto por los más altos estándares de calidad y de seguridad", aseveró.

Actualmente, Enaire continúa avanzando en el proceso de selección correspondiente a su última convocatoria nacional de controladores aéreos, dentro de un contexto marcado por la creciente demanda de nuevos profesionales en el sector aeronáutico.