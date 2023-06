El fuerte viento complica la noche de San Juan que suspende sus hogueras en Los Barrios, Tarifa y Algeciras (Cádiz)

CÁDIZ, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El fuerte viento de levante que se está registrando en la zona del Estrecho de Gibraltar, y que se espera que vaya a más en las próximas horas, ha provocado la cancelación de las hogueras por la noche de San Juan en las playas de Los Barrios, Tarifa y Algeciras.

Pese al levante, en el municipio vecino de La Línea de la Concepción se van a mantener las actividades previstas para esta noche de San Juan, con la quema de sus juanillos, como han confirmado fuentes municipales a Europa Press.

En concreto, el Ayuntamiento de Los Barrios ha decidido suspender estas hogueras en las playas de Los Cortijillos y Palmones por recomendación de los Bomberos, debido al riesgo de incendios, y ante las recomendaciones de la Agencia Estatal de Meteorología que ha previsto fuertes rachas de viento de levante durante la tarde y la noche.

En ese sentido, ha apuntado que las animaciones infantiles, el concurso de los juanillos y las actuaciones musicales, así como otros actos que estaban programados para este viernes en Los Cortijillos se trasladan al sábado.

En Tarifa también se ha decidido suspender la fiesta de San Juan en playa Chica debido al temporal de viento del fin de semana y tras consultar a los efectivos de seguridad, que son quienes han desaconsejado que se continuasen con las actividades programadas.

La Delegación de Fiestas había previsto amenizar la noche con música disco, un concurso de castillos de arena y otras actividades de diversión juvenil en plena playa, que se trasladarán a principios de julio.

Las hogueras y los actos que estaban previstos para esta noche en las playas de Getares y El Rinconcillo, en el municipio de Algeciras, también se han suspendido y, para evitar que se enciendan hogueras, la Policía Local desplegará un dispositivo de vigilancia en ambas playas. Estas acciones pueden conllevar multas de hasta 3.000 euros.

Donde el viento de levante no impedirá estas celebraciones con hogueras en la playa será en otros puntos de la provincia como en Cádiz capital donde se mantiene la quema de sus juanillos o en El Puerto de Santa María que acogerá su mercadillo y sus hogueras en la playa de Valdelagrana.

Por su parte, Chiclana de la Frontera celebrará su tradicional concurso de juanillos, donde se premian a las mejores figuras. No obstante, el Ayuntamiento ha advertido que si las condiciones de viento son adversas, los juanillos no se quemarán esta noche y no se descarta el que los actos se suspendan por completo.

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado desde las 12,00 horas en la provincia de Cádiz avisos amarillos por fenómenos costeros con la previsión de viento de levante fuerza 7 (de 52 a 61 kilómetros por hora) al oeste de Tarifa y mar adentro al sur de Trafalgar.